Diễm My 9X trong "Tình yêu và tham vọng" giữ vòng eo con kiến, vóc dáng nuột nà nhờ chế độ ăn uống

Diễm My 9X sắm vai giám đốc Phan Linh trong phim "Tình yêu và tham vọng" ngoài đời có gu thời trang ấn tượng, vóc dáng nuột nà cùng vòng eo bé tí tẹo. Khám phá chế độ ăn giữ dáng của Diễm My 9X.

Diễm My 9X được khán giả nhớ đến nhờ các vai diễn Linh San trong Gái già lắm chiêu, Thư Lê trong Để mai tính 2… và mới đây nhất là nữ chính Phan Hoàng Linh trong phim Tình yêu và Tham vọng.

Trong phim, người đẹp vào vai giám đốc kinh doanh của một công ty bất động sản. Vì làm việc trong môi trường công sở nên nữ diễn viên được tạo hình đóng khung trong những bộ sơ mi, quần tây và vest nên gần như che đi nét đẹp hình thể.



Tuy nhiên ngoài đời, Diễm My có phong cách thời trang khá ấn tượng, sành điệu. Cô nàng sở hữu vóc dáng chuẩn người mẫu, thường xuyên diện croptop hay những kiểu váy ôm để khoe trọn vòng eo con kiến cùng đôi chân dài thẳng tắp.

Diễm My từng chia sẻ bí quyết giữ dáng không quá khó khăn. Với cô nàng, để Giảm cân và giữ gìn vóc dáng thon gọn thì 70% là do chế độ ăn uống quyết định, việc tập luyện chỉ đóng vai trò 30%.



Nữ diễn viên chia sẻ chế độ ăn giữ dáng là hạn chế ăn tinh bột nặng trong thực đơn hàng ngày như các món cơm, mì hay bánh mì. Thay vào đó cô nàng ăn khoai lang luộc. Những khi ngán quá sẽ đổi món thành khoai hấp hay nướng chứ tuyệt đối không xào hay chiên qua dầu.



Bữa sáng, Diễm My thường chọn các loại thực phẩm không gây tăng cân mà nhẹ nhàng dễ tiêu hóa như: Khoai lang, hạnh nhân, hạt chia, chuối... Mặt khác các thực phẩm này giàu năng lượng cho bạn đủ sức hoạt động cả ngày dài.

Còn bữa chính, nàng người mẫu tuyệt đối không ăn tinh bột. Thay vào đó, cô nàng bổ sung đạm từ cá hồi và trứng cùng salad rau củ quả. Nói không với các loại thịt đỏ nhé.

Trong ngày Diễm My thường ăn hai bữa chính, còn lại là bữa ăn nhẹ bằng sữa chua hay sữa hạnh nhân tự làm vừa thơm ngon bổ dưỡng mà không lo tăng cân. Mặt khác, sữa chua và các loại sữa từ hạt còn có tác dụng làm đẹp da, giữ gìn vóc dáng hiệu quả từ bên trong.

Nữ diễn viên tiết lộ nghiện chocolate làm từ hạt ca cao. Loại chocolate này có công dụng giảm mỡ, kể cả những vùng mỡ “cứng đầu” như bụng, đùi..., giảm chỉ số khối cơ thể (BMI), giữ vóc dáng cân đối. Diễm My sử dụng chocolate này như món ăn vặt kiểm soát sự thèm ăn, chống đói và tăng sự tập trung khi học thuộc những trang kịch bản dài dằng dặc.

Về tập luyện, Diễm Mỹ cũng như nhiều người đẹp khác yêu thích bộ môn Yoga để giúp cơ thể dẻo dai, cũng như giúp giữ được 1 cơ thể cân đối. Cô nàng cũng tập Gym để giảm cân, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả và tăng sức chịu đựng.



Your browser does not support HTML5 video.

6 loại thức uống đánh bay mỡ bụng

Theo Hà Ly/SKCĐ