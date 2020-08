Điểm Ngữ Văn cao bất thường tại An Giang: Chiếm 6/10 bài thi điểm cao nhất cả nước

0:00 ngày 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi THPT 2020 trên tất cả các cổng thông tin. Thí sinh và các phụ huynh có thể truy cập tại đây đểtra cứu điểm thi nhanh và chính xác nhất theo nhiều cách.

Gần như đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố phổ điểm các môn thi trên cả nước. Nhìn chung, phổ điểm thi THPT 2020 của các thí sinh cao hơn năm 2019. Đối với môn Văn, trung bình các thí sinh đạt 7 điểm, đáng chú ý, có 2 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối. 2 bài thi này trong ngày 27/8 đã được xác nhận là các thí sinh ở các hội đồng thi Nam Định và An Giang





Điểm thi môn Ngữ Văn tại An Giang cao bất thường

Theo Vietnamplus, khi tiến hành phân tích điểm thi môn Ngữ Văn tại An Giang và tương quan điểm thi với các địa phương, số liệu cho thấy tỉnh An Giang có điểm thi môn Ngữ Văn rất cao so với cả nước, và cao hơn rất nhiều so với thành tích trong 2 năm gần đây của tỉnh này.





Cụ thể, trong số 100 thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao nhất cả nước thì riêng An Giang có 42 em, chiếm tỷ lệ 42%. Nếu xét tốp 10 thí sinh có điểm Ngữ văn cao nhất cả nước thì riêng An Giang có tới 6 em. Trong nhóm 20 thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao nhất cả nước, An Giang góp mặt 11 thí sinh, chiếm trên 50%.

Năm 2020: An Giang chiếm 42% trong top 100 bài thi đạt điểm Ngữ Văn cao nhất

Con số này chỉ là 3% vào năm 2019...

... và 5% vào năm 2018 ... và 5% vào năm 2018

Số lượng bài thi đạt điểm cao xuất sắc tại tỉnh An Giang thay đổi bất thường vào năm 2020

Theo Vietnamplus, phổ điểm thi môn Ngữ văn của An Giang có đỉnh là 8 điểm, với mức điểm phần lớn rơi vào quãng từ 7 đến 9 điểm, cao nhất cả nước. Phổ điểm này “đẹp” hơn nhiều so với Thủ đô Hà Nội (với đỉnh phổ điểm môn Ngữ văn là 7 điểm, mức điểm phổ biến từ 6 đến 8,25 điểm) và cao hơn “đất học” Nam Định, nơi thường xuyên dẫn đầu về điểm thi của cả nước (Nam Định có đỉnh phổ điểm môn Ngữ văn là 7,5 điểm, mức điểm chủ yếu rơi vào quãng từ 6,25 đến 8,25 điểm).

So với phổ điểm môn Ngữ văn của cả nước thì An Giang càng vượt xa về độ lệch phải. Phổ điểm môn Ngữ Văn của cả nước có đỉnh là 7 điểm (thấp hơn An Giang hẳn 1 điểm) mức điểm phổ biến rơi vào quãng từ 5,5 đến 8 điểm.

Phổ điểm năm 2020 tại An Giang

Kết quả thi môn Ngữ văn của An Giang năm nay tốt hơn rất nhiều so với kết quả thi của tỉnh này các năm trước.

Năm 2019, phổ điểm Ngữ văn trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia có đỉnh là 6 điểm, điểm số chủ yếu rơi vào quãng từ 5 đến 7 điểm. Trong số 100 thí sinh có điểm Ngữ văn cao nhất cả nước, An Giang chỉ có 3 em.

Phổ điểm năm 2019

Cũng trong kỳ thi này của năm 2018, phổ điểm môn Ngữ văn của An giang có đỉnh là 6,5 điểm, quãng điểm chủ yếu rơi từ 5 đến 7,5 điểm. Trong hai năm 2018 và 2019, phổ điểm môn Ngữ văn của An Giang chỉ ở mức tương đương với phổ điểm chung của toàn quốc.

Phổ điểm năm 2018