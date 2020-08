Điểm Ngữ văn chiếm 6/10 bài thi điểm cao nhất cả nước, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang nói gì?

Như đã đưa tin, sau khi tiến hành phân tích điểm thi môn Ngữ Văn tại An Giang và tương quan điểm thi với các địa phương, số liệu cho thấy tỉnh An Giang có điểm thi môn Ngữ Văn rất cao so với cả nước, và cao hơn rất nhiều so với thành tích trong 2 năm gần đây của tỉnh này.

Cụ thể, trong số 100 thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao nhất cả nước thì riêng An Giang có 42 em, chiếm tỷ lệ 42%. Nếu xét tốp 10 thí sinh có điểm Ngữ văn cao nhất cả nước thì riêng An Giang có tới 6 em. Trong nhóm 20 thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao nhất cả nước, An Giang góp mặt 11 thí sinh, chiếm trên 50%.

Điểm ngữ văn ở An Giang năm nay rất cao.



Điểm thi môn Ngữ văn ở An Giang cao bất thường, chênh lệch hẳn với các địa phương khác khiến không ít người đặt ra nghi vấn. Liên quan đến vụ việc, chiều 28/8, ông Trần Tuấn Khanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang đã lên tiếng khẳng định, tỉnh đã thực hiện công tác coi thi và chấm thi đúng theo quy chế.

Cụ thể, ông Khanh cho biết: “Trong khâu coi thi thì không có thí sinh hay cán bộ vi phạm quy chế thi. Công tác chấm thi cũng vậy. Đảm bảo đúng quy trình chấm của quy chế. Mỗi bài thi điều được 2 giám khảo chấm độc lập toàn bộ. Tất cả các khâu đều đúng quy chế, có phối hợp thanh tra sở, thanh tra bộ”.

Ông còn bổ sung thêm: "Môn Ngữ Văn là một trong những môn học có thế mạnh của An Giang, truyền thống nhiều năm liền điểm trung bình môn thi đứng trong tốp 10 của cả nước (có năm đứng thứ Nhì).

Điểm trung bình môn học bạ môn Ngữ Văn của học sinh An Giang đứng thứ ba toàn quốc, điểm trung bình môn thi đứng đầu, cho thấy độ lệch không lớn giữa kiểm tra đánh giá trên lớp và thi cử”.

Ông khẳng định, Sở đã đầu tư ngay từ đầu năm học khi họn ra 12 trường có điểm trung bình môn thi thấp nhất trong số 49 trường THPT của toàn tỉnh (tương đương 25%) để tổ chức hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng ôn tập thi tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh đó, những giáo viên Ngữ văn có năng lực và mạng lưới Hội đồng bộ môn cấp THPT đã đi đến các trường và trung tâm GDTX để tư vấn tác nghiệp trực tiếp cho giáo viên dạy lớp 12 về nội dung và phương pháp ôn tập.

Nội dung ôn tập các môn cũng được cô đọng hơn, chương trình cũng được tinh giảm nên học sinh ôn được nội dung trọng tâm. Sở GD&ĐT còn chỉ đạo chuyên môn, thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc đánh giá kết quả học tập của học sinh, thông qua kiểm tra để điều chỉnh hướng dẫn, chỉ đạo theo hướng phân hóa, đánh sát năng lực học sinh, phù hợp với điều kiện của nhà trường, không để xảy ra chất lượng ảo.

