Điểm qua những khoảnh khắc sao Việt và sao quốc tế "đọ dáng" trong các mẫu đầm của NTK Công Trí

Nguyễn Công Trí sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng trong một gia đình có 8 anh chị em. Năm 1996, theo học TP.HCM học Đại học Kiến trúc, khoa Mỹ thuật Công nghiệp và tốt nghiệp vào năm 2001. Nguyễn Công Trí hiện là tên tuổi hàng đầu của ngành thiết kế thời trang tại Việt Nam. Anh không chỉ được biết đến với tư cách một nhà thiết kế còn vai trò cố vấn thời trang của nhiều chương trình thời trang, giải trí và nghệ thuật trong nước, các show truyền hình thực tế.

NTK Công Trí

Đường ra thế giới của nhà thiết kế Công Trí có thể nói bắt đầu từ tháng 3/2017, khi ra mắt bộ sưu tập No.10 Em Hoa tại tuần lễ thời trang Tokyo. Bộ sưu tập gây tiếng vang lớn và lọt vào “mắt xanh” của đội ngũ stylist cho ca sĩ Rihanna. Họ đặt may các bộ trang phục cho cô trình diễn và chụp hình quảng cáo. Vào thời điểm này, Công Trí nhận được sự giúp đỡ của chuyên gia trang điểm người Mỹ gốc Việt nổi tiếng thế giới Hung Van Ngo. Anh đã giới thiệu Công Trí tới nhiều stylist nổi tiếng ở Hollywood.

Vài năm trở lại đây, những thiết kế của anh xuất hiện rầm rộ và tỏa sáng trên thảm đỏ quốc tế lấn át nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới và được các sao lớn đặc biệt yêu thích. Các mỹ nhân Việt và Quốc Tế đã nhiều lần "đụng độ" trong thiết kế của NTK Công Trí và sao Việt ta cũng không hề kém cạnh.

Hồ Ngọc Hà và Dương Tử "đụng độ"

Hồ Ngọc Hà và Dương Tử mới đây có màn đụng hàng khiến công chúng đặc biệt quan tâm. Những tưởng Dương Tử sẽ "lấn lướt" Hồ Ngọc Hà trong thiết kế váy hồng trễ vai mong mang nhẹ nhàng nhưng ai ngờ lại hoàn toàn ngược lại. Dương Tử khiến dân tình ngã ngửa với hình ảnh chưa qua photoshop nhăn nhúm quê mùa như hàng chợ, thua xa mẹ bỉm sữa Hồ Ngọc Hà.

Màn đụng hàng diva quốc tế của Thanh Hằng và Cô em trendy

Nữ diva Kelly Rowland cũng đã từng ưu ái thiết kế đầm mô phỏng chiếc nơ bướm khổng lổ của Công Trí. Chiếc váy độc đáo này cũng vô tình được loạt sao Việt như Thanh Hằng, Cô em trendy, Hồ Ngọc Hà. Thiết kế này đặc biệt khoe được lợi thế vòng 1 đầy đặn của dàn mỹ nhân.

Thiết kế của Công Trí trên thảm đỏ VMA

Bộ đầm xanh chuối với thiết kế ngắn trên gối đúng là rất hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của Nicole Richie, nhưng lợi thế chiều cao của các sao Việt đã giúp nâng tầm chiếc đầm hơn nhiều lần. Thiết kế này đã tạo nên "kỷ lục" đụng hàng tại Vbiz khi có tới 9 người đẹp Việt và 1 sao Hollywood từng diện qua chiếc đầm này. Từ Tóc Tiên, Hà Hồ, Min hay nhiều sao Việt khác nữa đều thể hiện sự khác biệt thần thái của mình khi đụng hàng.

Loạt sao Việt đều yêu thích thiết kế này

Những pha đụng hàng khác

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ