Diễn biến dịch bệnh COVID-19: 13 bệnh nhân đang nguy kịch, 6 trường hợp phải thở bằng máy, 21 bệnh nhân tiên lượng nặng Theo thông tin ghi nhận mới nhất hiện nay, trong số 13 bệnh nhân đang nguy kịch do dịch bệnh COVID-19, có 6 trường hợp phải thở bằng máy và điều trị tích cực bằng ECMO. Tại các cơ sở điều trị khác cũng ghi nhận 21 bệnh nhân tiên lượng nặng. Sáng nay ngày 3/8, Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, hiện nay có khoảng 13 bệnh nhân diễn biến nặng, nguy kịch và 21 người tiên lượng nặng. Hiện đang có 13 ca bệnh nặng trên cả nước Trong đó, có 5 bệnh nhân nguy kịch đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. 8 bệnh nhân khác đang điều trị tại các bệnh viện như: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Trong số các bệnh nhân nguy kịch, hiện có 6 trường hợp phải thở máy xâm nhập, điều trị tích cực và can thiệp ECMO. Ngoài ra tại các cơ sở y tế khác cũng đã ghi nhận được 21 trường hợp bệnh nhân tiên lượng nặng. PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh báo cáo, tất cả bác sĩ giỏi trên cả nước hiện đã được huy động để điều trị cho các bệnh nhân nặng và nguy kịch. Ông Khuê cũng cho biết "Đa số họ đều là người cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền phức tạp. Mọi diễn biến của bệnh nhân đều được theo dõi sát và được điều hành qua Trung tâm quản lý điều hành hỗ trợ trực tuyến chẩn đoán và điều trị Covid-19 đặt tại Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế". Các bác sĩ giỏi đều đã được huy động đến điều trị cho những bệnh nhân nặng Ông cũng đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh cần phải theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, sớm phát hiện ra những đối tượng đến từ các vùng dịch để kịp thời xử lý. Các bệnh viện cần thực hiện khẩn trương các giải pháp phòng và kiểm soát tình hình lây nhiễm của dịch bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh hiện nay, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao. Tính đến sáng nay, Việt Nam đã ghi nhận 621 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó đã chữa khỏi 373 ca, đang điều trị 242 ca và chỉ có 6 ca tử vong.

Theo Phương Hoa/SKCĐ