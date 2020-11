Sau khi càn quét Philippines với sức gió 215km/h, siêu bão Goni sẽ đổ bộ biển Đông vào ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 1h sáng 1/11, vị trí siêu tâm bão Goni ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, cách miền trung Philippines khoảng 70km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/h), giật trên cấp 17.

Sáng sớm 1/11, siêu bão Goni đổ bộ vào tỉnh Catanduanes (Philippines), dự báo đi qua khu vực phía nam đảo Luzon và Manila vào chiều cùng ngày. Đến 2/11, siêu bão sẽ rời khỏi lãnh thổ Philippines.

Được biết, siêu bão Goni đổ bộ tỉnh Catanduanes với sức gió lên tới 215 km/h, thậm chí trước khi vượt qua đảo chính Luzon thì sức gió có thể lên tới 265 km/h.

Dự báo trong 24h tới, siêu bão Goni di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và dần suy yếu. Đến 1h sáng 2/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Theo đó, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

Khoảng 24-48h tiếp theo, bão Goni di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km và tiến vào khu vực biển Đông . Đến 1h sáng 3/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.





Trong 48 - 72h tiếp theo, bão Goni di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 1h sáng 04/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72-96h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và ngày càng suy yếu.



