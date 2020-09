`Tiểu tam` vụ đánh ghen ở phố Lý Nam Đế đăng đàn phân trần: `Tôi hoàn toàn không biết anh ấy có vợ`

Ngay lập tức người phụ nữ đi ra cánh cửa sát phía ghế lái giật bung cánh cửa ra rồi xông vào xe liên tục la hét, quát mắng cô gái trẻ. Chưa dừng lại, người phụ nữ này kéo mạnh "tiểu tam" ra ngoài rồi giật tóc, dùng tay đánh vào mặt lưng.

Hình ảnh đánh ghen cắt ra từ clip

Bị giật tóc và đánh, nàng "tiểu tam" học áo thiếu vải chỉ biết la hét, khóc lóc mà không thể phản kháng gì được. Thấy vợ đánh bồ, gã chồng mặc áo đen nhanh chóng rời khỏi ghế lái xông xuống làm "anh hùng cứu mỹ nhân". Để giải cứu "tiểu tam" anh ta không ngại "đi đường quyền" với vợ bằng cách dùng tay nã tiên tiếp nhiều nhát vào mặt vợ, bóp cổ, đấm vợ.

Vừa "thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ", người chồng vừa quay ra bảo bồ nhí "em chạy đi". Nghe vậy, cô "tiểu tam" cố gắng thoát ra để trốn lên xe nhưng vẫn không được.

"Tiểu tam" lên tiếng

Tuy nhiên, mọi lời giải thích của "tiểu tam" đều vô nghĩa, vì chẳng cư dân mạng nào tin cả. Rất nhiều người có bình luận dưới bài trong nhóm Trùm Trà Đá với thái độ mỉa mai cách phản "drama" ngây ngô của cô nàng này.

Trong khi đó, gương mặt của anh chồng hiện đang lan truyền khắp các "mặt trận" trên mạng xã hội. Chỉ ít phút mà đã có hàng loạt ảnh chế về cặp "mèo mả gà đồng" này.

Để xác thực xem bài đăng nội dung: "Mọi người nên suy nghĩ kỹ trước khi chửi, tôi hoàn toàn không biết anh ấy có vợ" có thật sự là của "tiểu tam" trong vụ đánh ghen không thì chúng tôi đã vào facebook cá nhân có tên "Minh Nguyệt" (được cho là tiểu tam) để tìm hiểu. Tuy nhiên, tài khoản này đã khóa tất cả các bài viết.

Hiện tại vụ việc trên vẫn chưa ngã ngũ nên chưa biết sự tình thật sự bên trong như thế nào.

Clip đánh ghen đang gây xôn xao mạng xã hội