Vụ nữ sinh lớp 9 bị bạn cùng lớp cưỡng bức đến có bầu: Cơ quan chức năng đã vào cuộc

Cô hiệu trưởng trường THCS Thị trấn cũng cho biết: "Vụ việc đã vượt quá thẩm quyền xử lý của nhà trường. Do đó, trước mắt trường mới xuống gia đình chia sẻ. Xử lý như thế nào, hiện nay chúng tôi cũng đang chờ cấp trên giải quyết".

Trường THCS Thị trấn - nơi xảy ra sự việc

Theo thông tin nhà trường nhận được từ phía gia đình cháu A.: Khoảng tháng 5/2020, bạn nam cùng lớp tên N. có quan hệ tình dục với A., từ đó dẫn đến việc có bầu. Thời gian gần đây, A. có nhiều biểu hiện bất thường, bụng to hơn nên gia đình đưa đi khám. Kết quả, cháu A. mang thai hơn 14 tuần.

Sáng 21/9, bà Vũ Thị Thanh Vân - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Sơn cho biết đã nắm bắt được thông tin. Bà Vân cũng cho rằng, vụ việc vượt quá thẩm quyền giải quyết của phòng nên đã báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tại Thanh Hóa, UBND thị xã Nghi Sơn. Hiện cơ quan chức năng thị xã đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Gia đình cháu Đ.M.A mong mỏi các cơ quan chức năng thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa sớm vào cuộc xác minh làm rõ sự việc.

