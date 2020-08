Danh tính nghi phạm bắn chết người trên QL 1 ở Long An vừa bị bắt

Công an tỉnh Long An Phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ một nam thanh liên nghi liên quan đến vụ người đàn ông bị bắn chết trên QL 1 (TP Tân An).

Công an tỉnh Long An thông tin, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang khám xét nơi ở, bắt khẩn cấp đối tượng Tô Nhựt Khanh (27 tuổi, ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Cơ quan điều tra xác định, Khanh là nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng bắn chết 1 người đàn ông khi người này đang điều khiển xe máy chạy qua địa bàn TP Tân An vào tối ngày 25/7. Cụ thể, chiều 5/8, Công an 2 tỉnh tổ chức lực lượng phong toả, kiểm tra một công ty kinh doanh dịch vụ vận tải xã Tân Lý Tây (huyện Châu Thành). Trong quá trình kiểm tra thu giữ nhiều vũ khí tự chết, mã tấu. Đồng thời tạm giữ đối tượng Khanh và Nguyễn Tấn Phát. Công an khám xét nhà đối tượng Khanh Cùng thời điểm, Công an ập vào kiểm tra lò mổ gia súc của Khanh - cách nơi ở không xa. Ngoài ra còn kiểm tra thêm căn nhà của Khanh nằm cạnh khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Liên quan đến vụ án này, Công an 2 tỉnh đã bắt giữ dược 4 người liên quan. "Có khả năng đây là một băng nhóm cho vay nặng lãi, bảo kê ở khu vực khu công nghiệp Tân Hương. Trong quá trình tranh giành địa bàn đã ra tay giải quyết mâu thuẫn", một cán bộ điều tra cho biết. Như báo chí đã đưa tin, ngày 25/7 trên QL 1 (TP Tân An, tỉnh Long An) xảy ra vụ nổ súng khiến 1 người tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Đào Quốc Liêu (46 tuổi, quê ở Tiền Giang). Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Liêu đang điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Văn Thành (38 tuổi) di chuyển trên Quốc lộ 1 hướng Tiền Giang đi Long An. Đến khu phố Nhơn Cầu thuộc phường Tân Khánh (TP Tân An) thì gặp hai người đàn ông chạy xe máy mang biển số TP Hồ Chí Minh áp sát. Bất ngờ 1 người rút súng bắn trúng ngực ông Liêu. Nạn nhân đổ xe xuống đường bất tỉnh và được người dân gần đó cùng anh Thành đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.