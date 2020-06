Lời khai ghê tởm của tên “dâm tặc” giết bé gái 13 tuổi: Vẫn tiếp tục hiếp dâm khi nạn nhân đã chết

Mấy ngày nay, người dân tỉnh Phú Yên cũng như dư luận cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng khi nắm bắt được thông tin bé gái 13 tuổi bị sát hại, hiếp dâm dã man. Đáng phẫn nộ hơn, khi nạn nhân đã tử vong, hắn vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại để thỏa mãn thú tính của mình.

Vụ việc gây chấn động dư luận trên xảy ra tại thôn An Ninh Đông (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Cơ quan điều tra đã bắt giữ được nghi phạm là Phạm Kim Phê (SN 2002, trú xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên). Ngay sau đó, VKSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với kẻ này để điều tra về hành vi Giết người

Hiện trường - nơi phát hiện thi thể em H.

Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa – Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị đã tống đạt lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam theo phê chuẩn của VKSND cùng cấp. Hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Theo thông tin tức tờ Tổ quốc, bước đầu, nghi can Phê đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, tối ngày 17/6, Phê rủ em Đỗ Thị Kim H. (13 tuổi, ngụ tại thôn An Ninh Đông, huyện Tuy An) đi ăn vặt cùng nhóm bạn gồm 6 người. Sau đó, nhóm này di chuyển đến 1 tiệm internet gần đó ngồi chơi.

Khoảng 23h cùng ngày, Phê chở H. về nhà. Cùng lúc, Phê nảy sinh ý đồ đen tối muốn quan hệ tình dục với H.. Thay vì đưa H. về nhà, Phê quay xe lại chở H. đến rừng dương thuộc xã An Ninh Đông.

Tại đây, nhân lúc H. bấm điện thoại không để ý, Phê đã khống chế từ phía sau. Bị khống chế bất ngờ, H. quyết liệt chống trả. H. nhanh tay gọi điện cho chị gái nhằm cầu cứu. Nhưng H. chỉ kịp hét “chị ơi cứu em” thì bị Phê giật điện thoại, ném đi.

Chân dung gã "dâm tặc" hiếp dâm xác chết nạn nhân

Biết Phê định giở trò với mình nên H. dùng hết sức bình sinh để kháng cự và bỏ chạy. Không chịu buông tha, Phê nhanh chóng đuổi theo bắt giữ H. và bóp cổ nạn nhân cho đến khi không cử động nữa.

Kinh hãi hơn, nghi can khai nhận, vẫn tiếp tục hành vi hiếp dâm nạn nhân sau khi cô bé đã bị bóp cổ nằm bất động (nghi đã tử vong). Sau khi thỏa mãn thú tính đê hèn, gã trai sinh năm 2002 đào một hố cát rộng khoảng 1,5 mét, đẩy thi thể H. xuống vùi cát và lá cây để che giấu.

Xong xuôi mọi chuyện, Phê phủi đất cát trên người, phóng xe về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi sát hại, hiếp dâm nạn nhân, đối tượng này vẫn tiếp tục nghe ngóng tình hình bên ngoài xem gia đình nạn nhân xử trí ra sao.

Về phần gia đình, sau khi nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của H. đã trình báo sự việc lên cơ quan điều tra. Công an phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm. Nhưng mãi đến ngày 21/6, thi thể của em H. mới được phát hiện.

Qua điều tra, khoanh vùng các đối tượng từng gặp H. trước khi bị sát hại, cơ quan điều tra thấy nổi lên đối tượng Phê. Lập tức Phê bị triệu tập lên trụ sở phụ vụ điều tra. Tại đây đối tượng này thừa nhận hành vi tội ác của mình.



Được biết, nạn nhân H. là con út trong gia đình 5 anh chị em. H. vừa nghỉ học cách đây không lâu. Trong khi đó, Phê là đối tượng ăn chơi lêu lổng và nghiện game nặng.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ