Bí thư xã Liên Hà giết cháu để thế thân bị khởi tố thêm những tội danh gì?

Liên quan đến vụ chủ tịch xã giết cháu đốt xác thế thân, mới đây, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định bổ sung, khởi tố bị can Đỗ Văn Minh (SN 1971, ngụ tại xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) thêm 2 tội danh khác là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và hủy hoại tài sản. Trước đó bị can từng bị khởi tố điều tra về tội giết người và xâm phạm mồ mả.

Theo tiến trình vụ án, sáng ngày 4/5, người dân trên QL 28 (đoạn qua thôn Bon B'nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) phát hiện xe ô tô bán tải bị cháy rụi. Kiểm tra bên trong thì phát hiện thi thể người cháy biến dạng nên trình báo Công an địa phương.

Qua xác minh, xe ô tô bán tải là của bị can Đỗ Văn Minh. Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường thì xác định, đây là vụ việc có dấu hiệu giết người dựng hiện trường giả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Nông xác định hung thủ gây ra vụ án này là Đỗ Văn Minh. Nạn nhân tử vong trên xe bán tải là anh T.N.V. (25 tuổi, trú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng- cháu vợ của Minh).

Đến chiều 10/5, Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ được Đỗ Văn Minh khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Phước. Tại cơ quan điều tra, Minh thừa nhận hành vi giết anh V. rồi tạo hiện trường giả là vụ tai nạn cháy xe.

Qua việc lấy lời khai và điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông xác định, do làm ăn thua lỗ nên Minh đã nảy sinh ý định mua bảo hiểm rồi tìm xác chết thế thân tạo hiện trường giả là vụ tai nạn giao thông nhằm mục đích xóa nợ, trục lợi bảo hiểm.

Cụ thể, ngày 9/4, Minh mua gói bảo hiểm nhân thọ đóng phí 200 triệu đồng/năm và đã đóng đủ số tiền của năm 2020. Nếu Minh chết, phía công ty bảo hiểm sẽ thanh toán số tiền hàng chục tỷ đồng.

Đến ngày 25/4, Minh điều khiển ô tô đến nghĩa trang thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long để trộm mộ nhằm lấy xác thế thân tạo hiện trường giả nhưng không thành.

Đến ngày 2/5, Minh mua nhiều can xăng dầu bỏ sau thùng xe bán tải. Đến khoảng 18h ngày 3/5, Minh đến rẫy mà cháu vợ là anh T.N.V. (SN 1993) đang làm việc để uống bia và ngủ lại. Đến khoảng 0h cùng ngày, Minh dùng búa rìu đánh chết cháu vợ rồi đưa thi thể lên xe bán tải của mình điều khiển ra đoạn đường thuộc bon B’Nơr (QL28, đoạn thuộc xã Đắk Som, Đắk G’long).

Minh chủ động tông xe vào cột mốc bên đường, tạo hiện trường giả là vụ tai nạn giao thông. Tiếp đó hắn tháo đồng hồ đeo vào tay nạn nhân và để lại chùm chìa khóa trong xe. Minh dùng xăng dầu đã chuẩn bị tưới lên xe châm lửa đốt.

