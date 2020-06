Từ lời khai của bí thư xã Liên Hà, VKSND tỉnh Đắk Nông đề nghị khởi tố thêm tội xâm phạm mồ mả

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Nông đề nghị cơ quan điều tra khởi đố bị can Đỗ Văn Minh thêm tội Xâm phạm mồ mả theo quy định tại Điều 319 Bộ luật hình sự.

Liên quan đến vụ Đỗ Văn Minh (Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ) giết người thế thân nhằm trục lợi bảo hiểm, ngày 4/6, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết: Cơ quan đã có văn bản kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông củng cố hồ sơ để khởi tố bổ sung bị can Đỗ Văn Minh thêm tội Xâm phạm mồ mả.

VKSND tỉnh Đắk Nông, tối ngày 27/4, Đỗ Văn Minh điều khiển xe ô tô bán tải đi vào nghĩa trang thôn 8 (thuộc xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong) đào trộm một ngôi mộ mới chôn.

Đỗ Văn Minh thời điểm mới bị bắt

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Văn Minh khai định đào mộ trộm xác để thế thân cho mình. Song khi dùng xẻng đào đến nắp quan tài thì không có dụng cụ để mở nắp nên lại lấp đất xuống rồi đi về.

Từ lời khai của bị can, VKSND tỉnh Đắk Nông đề nghị cơ quan điều tra khởi tố Minh thêm tội Xâm phạm mồ mả theo quy định tại điều 319 Bộ luật hình sự.

Trả lời về việc này, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, khởi tố bị can Minh thêm tội danh như VKSND tỉnh kiến nghị. Phía Công an tỉnh và VKSND cùng cấp đang có văn bản trao đổi để thống nhất hồ sơ để khởi tố thêm tội danh như trên.

Theo luật sư Trần Thu Nam – Đoàn luật sư Hà Nội, việc xâm phạm mồ mả của bị can Minh nếu bị khởi tố thì bị can có thể bị áp dụng thêm 2 tình tiết tăng nặng đó là dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc tàn ác để phạm tội và có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm. Khung hình phạt cho tội danh này nằm ở khoản 2, Điều 319 Bộ luật hình sự với mức án phạt từ 2 – 7 năm tù.

Hiện trường vụ giết người lấy xác thế thân của Đỗ Văn Minh

Trước đs, ngày 12/5, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố Đỗ Văn Minh về tội Giết người. Theo điều tra, Minh chính là kẻ giết người rồi dựng hiện trường giả đốt xác phi tang trên ô tô bán tải tại quốc lộ 28, đoạn qua xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Nạn thân mà Minh dùng để thế thân là anh Trần Nho Vương (25 tuổi, cháu vợ Minh).

Mục đích Minh là chuyện này là để trốn nợ khoản tiền hơn 10 tỷ đồng do không còn khả năng trả. Ngoài ra, nếu Minh chết thì vợ con sẽ nhận được khoản bồi thường bảo hiểm nhân thọ đến 18 tỷ đồng. Chính vì thế, Bí thư xã Liên Hà đã gây ra vụ án mạng kinh thiên động địa trên.

