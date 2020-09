Bà ngoại đau đớn kể về những trận đòn vô cớ mà cháu trai phải hứng chịu từ người bố ác hơn hổ dữ

Liên quan đến vụ bố bạo hành con như kẻ thù ở Hưng Yên , ngày 5/9, Công an huyện Khoái Châu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Long (SN 1985, ở thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu) để điều tra về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ con.

Theo cơ quan điều tra Long có tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy và mới thi hành án tù trở về địa phương vào năm 2018. Từ khi mãn hạn tù, Long về nhà đòi mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1950) trao trả quyền nuôi cháu N.H.H (SN 2011, con ruột Long).

Bà Hạnh đau đớn kể lại hành vi độc ác của con rể

Nói về việc cháu trai bị bạo hành, bà Hạnh cho biết: Kể từ khi cháu H. được bố đón về nuôi đã nhận không biết bao nhiêu trận đòn roi. "Lúc đầu tôi không đồng ý cho Long đưa con về nuôi nhưng nó nằng nặc bảo con của nó, nó có quyền nuôi. Tôi nghĩ là máu mủ, có lẽ cháu H. sẽ được yêu thương, chăm sóc tốt hơn là cuộc sống rau cháo thiếu thốn khi ở với tôi. Nhưng ai ngờ được, nó lại hành hạ thằng bé như thế", bà Hạnh kể.

Cũng theo bà Hạnh, nhiều lần bà biết con rể đánh cháu ngoại bầm tím cả người thì tức tốc chạy sang căn nhà hai bố con thuê ở để nói chuyện. Song Long chẳng thèm bận tâm lời nói của mẹ vợ.

Cực chẳng đã, bà Hạnh phải nhờ chính quyền địa phương khuyên can, rồi nộp đơn tố cáo hành vi bạo lực của Long lên Công an xã Hàm Tử. Công an đã nhiều lần triệu tập Long đến trụ sở làm việc nhưng rồi "đâu lại vào đấy".