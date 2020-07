Vụ cháy kho hóa chất ở Long Biên: Chủ doanh nghiệp khai đó hóa chất bị cháy là cồn Methanol

Cũng theo ông Trình, sau khi có kết quả phân tích, quận sẽ thông tin công khai vụ việc. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội tạo ra cột khói cao đến vài chục mét

Nói về vụ việc này, bên thềm Hội nghị Ban chấp hành Đảng TP Hà Nội (ngày 30/6), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thông tin nhanh với báo chí về vụ cháy. Ông Chung cho biết, lãnh đạo TP Đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc khắc phục hậu quả. Đối với các vụ cháy, đặc biệt là cháy hóa chất, lực lượng chức năng đều đã có các phương án cứu hộ, cứu nạn và phòng chống cháy nổ.

Lực lượng chức năng mất hơn 2 giờ mới khống chế được ngọn lửa

Như đã đưa tin, khoảng 8h ngày 30/6 đã xảy ra một vụ cháy khoa hóa chất tại ảng Đức Giang (phường Thượng Thanh, quận Long Biên). Vụ cháy kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ mới được khống chế và dập tắt.

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn clip về vụ cháy được chia sẻ trên mạng xã hội