Kết quả giám định pháp y hé lộ sốc về vụ thi thể bé trai giấu trong vali đỏ ở TP Hồ Chí Minh

Liên quan đến vụ chiếc vali đỏ chứa thi thể bé trai, cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp và Công an TP Hồ Chí Minh đã nhận được kết quả giám định pháp ý bước đầu.

Theo đó, nạn nhân là bé trai khoảng 1 tháng tuổi. Nạn nhân tử vong trước đó khoảng 1 tuần. Khi được phát hiện thì thi thể đang trong thời gian phân hủy nặng.

Chiếc vali chứa thi thể em bé sơ sinh

Giám định pháp y không thấy có dấu vết tác động ngoại lực từ bên ngoài. Cơ quan giám định nhận định, nạn nhân có thể tử vong bệnh lý. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể là gì thì vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát, xác minh lai lịch của cha mẹ cháu bé để mời lên trụ sở làm việc. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa có thông tin cụ thể về vấn đề này.

Như đã đưa tin, khoảng 9h ngày 28/8, bà N. - người cho thuê nhà vào căn phòng trọ vừa có khách rời đi để dọn dẹp thì phát hiện mùi hôi thối. Kiểm tra, bà phát hiện trong phòng có chiếc vali màu đỏ.

Khu vực xóm trọ - nơi phát hiện chiếc vali đỏ

Bà N. cho biết, bà bà mướn căn nhà này để hành nghề may, sau đó cho thuê lại một phòng phía sau. Khoảng 1 tháng trước có một đôi vợ chồng mang theo 3 đứa con đến thuê nhà. Trong thời gian sinh sống cặp vợ chồng này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do đó bà N. đã nhiều làn yêu cầu dọn đi.

Trước khi phát hiện vụ việc khoảng 3 ngày, bà N. thấy hai vợ chồng ôm hai đứa con lớn rời đi không trở lại. Bé trai tử vong được xác định là con út của cặp vợ chồng này.

Người dân có mặt gần hiện trường cũng cho biết, hai vợ chồng thường xuyên đi làm về khuya, thỉnh thoảng người vợ có dấu hiệu say xỉn. "Hôm bữa tôi thấy người vợ đi về khuya lắm và đi đứng cũng không vững, có thể đang say rượu. Lúc về đây sống có 3 đứa con nhỏ, nhưng không hiểu sao lại có đứa bé bị giấu trong vali", một người dân cho hay.

