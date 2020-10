Diễn biến mới nhất vụ chồng cũ giết vợ bằng dao phóng lợn ở Thái Nguyên

Theo Công an xã Điềm Thụy (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), khoảng 22h ngày 12/10, chị Ngân trong quá trình di chuyển trên đường bằng xe máy trong khu công nghiệp Điềm Thụy thì bất ngờ bị Phạm Thanh Thiện (SN 1987, trú tại xã Điềm Thụy) xông đến chặn đường, dùng dao chém nhiều nhát khiến chị Ngân gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã đưa chị Ngân đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan điều tra. Song do thương tích nặng nên chị Ngân đã tử vong sau khi đến bệnh viện.

Chị Ngân đã tử vong sau khi đưa vào viện cấp cứu

Cũng theo Công an xã Điềm Thụy, nạn nhân và nghi phạm từng có quan hệ vợ chồng, có con chung. Nhưng sau đó đã ly hôn. Còn nguyên nhân Thiện gây án là gì thì vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Như đã đưa tin, tối 12/10, tài khoản Thanh Nguyên Lưu chia sẻ trên mạng xã hội : "Vừa xong ở khu công nghiệp Điềm Thuỵ - Thái Nguyên, cô gái đang đèo đồng nghiệp tan ca về thì bị chồng cũ chặn đường, cầm phóng lợn ... tại chỗ.. Hiện người nhà đã đến và Công an đang xử lý hiện trường".

Chỉ mới đăng tải được ít phút nhưng bài viết đã thu hút rất nhiều cư dân mạng. Tài khoản Vũ Thanh Tùng bình luận: Con dao kia nó mà đâm cho thì còn gì là người nữa". Còn tài khoản Nam Lê thì nói: "Giờ mạng người càng ngày càng rẻ mạt"...

