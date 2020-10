Sẽ trưng cầu giám định tài sản và giám định tinh thần đối với cô gái `bom` 150 mâm cỗ ở Điện Biên

Đại tá Tráng A Tủa - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cô gái "bom" 150 mâm cỗ của nhà hàng Tâm Phúc (do anh Vũ Thế Long làm chủ) là Cà Thị Út (24 tuổi, trú tại bản Co Thón, xã Pá Khoang, TP. Điện Biên Phủ). Cơ quan điều tra đã lấy lời khai, bước đầu xác định được động cơ "bom" cỗ cưới và nhận thấy đây là hành vi lừa đảo. Bên cạnh việc điều tra, các cơ quan tố tụng sẽ trưng cầu giá trị tài sản và giám định tinh thần đối với Cà Thị Út để làm căn cứ xử lý.