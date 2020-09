Lý giải bất ngờ của chủ tịch huyện về `trụ gạch không cốt thép` vụ cổng trường đổ đè chết 3 học sinh

Theo thông tin mới nhất từ VTC .vn, ngày 10/9, ông Phí Công Hoan - Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai ) cho biết, cổng trường Bản Phung được thi công vào năm 2016 với mức đầu tư 72 triệu đồng. Trong đó, phần cổng (bao gồm trụ và cánh cổng kim loại) có giá hơn 14 triệu, phần hàng rào chắn thép gai xung quanh trường giá 58 triệu đồng.





Phần trụ cổng bị đổ đè thương vong 6 học sinh được thiết kế với kích thước 50x50cm, xây bằng gạch đặc mác 75, vữa xi măng mác 50, bên ngoài quét vôi. Trọng lượng mỗi cánh cổng 82kg.

Trụ gạch ở cổng trường Bản Phung không hề có cốt thép





Trong phần trả lời cơ quan báo chí, ông Phí Công Hoan cho rằng, cổng trường xây trụ gạch không có cốt thép bên trong là hoàn toàn bình thường. Chủ tịch huyện Văn Bàn lý giải: "Trước đây do tình hình khó khăn, điểm trường ở xa nên thường dùng vật liệu thông thường, xây trụ gạch cho tiện dụng. Cổng có trụ bằng cốt thép sẽ chắc chắn, an toàn hơn so với trụ bằng gạch, nhưng chi phí cao hơn. Tuy nhiên, cổng trụ gạch nếu xây đảm bảo vẫn hoàn toàn đáp ứng yêu cầu. Phần cổng bị sập có đảm bảo hay không cơ quan chức năng sẽ làm rõ. Thực tế cũng phải nói không có cổng nào thiết kế để chịu một lúc nhiều học sinh đu nghịch trên đó".





Còn theo nguồn tin từ Vietnamnet , ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) từng cho biết: Cổng trường ở điểm Bản Phung của Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng được xây dựng từ nguồn tiền xã hội hóa, chứ không phải nguồn ngân sách nhà nước. Công trình trên do UBND xã làm chủ đầu tư . Việc thiết kế, xây dựng bằng cách đào 2 hố và xây gạch và vữa lên.





“Khi làm tuyến đường Quý Sa - Tằng Loỏng, đơn vị thi công phải dỡ đi một phòng học bằng gỗ của trường do người dân trong xã đóng góp xây dựng nên và một số cây trồng. Sau đó đơn vị này có đền bù cho nhà trường một ít tiền”, ông Hạnh nói.





Song do Trường Tiểu học xã Khánh Yên Thượng không có tài khoản ngân hàng nên đơn vị thi công đã chuyển tạm vào tài khoản của Trường Mầm non Khánh Yên Thượng. Khi đó, Trường Tiểu học số 2 xã Khánh Yên Thượng (giờ sáp nhập lại thành Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng) do cô Đinh Thu Mai làm hiệu trưởng (hiện nay đã nghỉ hưu).

Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường





Nhưng sau này 2 hiệu trưởng của 2 trường không thống nhất được với nhau về đơn vị thi công nên đã đề nghị chuyển số tiền vào tài khoản của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Nhưng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nói rằng, số tiền đó từ tài sản xã hội hóa nên chuyển vào tài khoảng UBND xã để đứng ra làm chủ đầu tư xây dựng.





Cũng theo ông Hạnh, hồ sơ và bản vẽ thiết kể đều thuê tư vấn làm. Đơn vị thi công như thế nào, quyết toàn ra sao làm đầy đủ theo đúng quy định. Bản vẽ thiết kế ban đầu của cổng trường cũng không có phần giằng sắt mà hiểu nôm na như 2 trụ đỡ phần biển bằng sắt bên trên. Có thể hình dung là 2 cái cột đứng để giữ biển “Điểm trường Bản Phung. Theo như thiết kế, việc xây dựng bằng cách đào 2 hố và xây gạch và vữa lên.





Được biết, đơn vụ tư vấn, khảo sát và thiết kế cổng điểm trường Bản Phung thuộc Trường Tiểu học - Mầm non Yên Khánh Thượng là Công ty CP Tư vấn xây dựng Hùng Mạnh; đơn vị thi công là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Hoàng Anh, có địa chỉ tại huyện Văn Bàn.





Đại diện Công ty CP Tư vấn xây dựng Hùng Mạnh cho biết, vào năm 2016 có thiết kế bản vẽ cổng điểm trường Bản Phung cho xã Khánh Yên Thượng. "Tuy nhiên, sau đó, xã có sử dụng bản vẽ này hay không thì chúng tôi không biết. Tôi sẽ cho kiểm tra lại”, đại diện công ty cho biết.





Phía Công ty Mạnh Hùng lý giải thêm, do đây là công trình từ nguồn vốn xã hội hóa nên công ty không tham gia xây dựng và nghiệm thu, bàn giao mặt bằng. Công ty cũng khẳng định, trong bản thiết kế không có cốt thép mà chỉ có gạch vữa vì lý do "ít tiền, cả hàng rào và cổng bê tông chỉ khoảng mấy triệu”.





Theo Thanh Mai/SKCĐ