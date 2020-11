Vụ cụ ông 73 tuổi xâm hại bé gái 13 tuổi: Nạn nhân bị thiểu năng trí tuệ

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ cụ ông 73 tuổi bị tố xâm hại bé gái 13 tuổi ở Lào Cai, theo báo Pháp luật và Bạn đọc đưa tin, chiều 8/11 lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng ( Lào Cai ) cho biết, cơ quan điều tra đã xác định ông N.V.X. (73 tuổi, trú xã Gia Phú, Bảo Thắng) có hành vi xâm hại bé gái 13 tuổi.

Ông N.V.X.

Một lãnh đạo địa phương cho biết, nạn nhân là bé gái 13 tuổi bị thiểu năng trí tuệ. Hàng tháng, cháu bé vẫn được hưởng trợ cấp từ địa phương. gia đình nạn nhân thuộc hộ nghèo, gia cảnh khó khăn.



Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng bổ sung, vụ việc bắt đầu từ khi người dân phát hiện ông X. dắt chiếc xe đạp của bé gái 13 tuổi vào bụi rậm ở khu tái định cư. Ngay lập tức, họ đã thông báo vụ việc cho gia đình nạn nhân.

Biết được tin, gia đình cháu bé liền tố cáo ông X. lên cơ quan chức năng địa phương. Chiều 4/11, Công an huyện Bảo Thắng đã triệu tập ông X. đến trụ sở để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Nơi người dân phát hiện vụ việc

Bên cạnh đó, ông X. còn bị tố cáo nhiều lần xâm hại cháu bé. Mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, ông X. đều cho cháu tiền để cháu không nói chuyện này với ai.

Được biết, vợ chồng ông X. cùng làm nghề nông, con cái rất thành đạt. Do đó, vụ việc này khiến rất nhiều người sốc và bất ngờ.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ