Diễn biến mới nhất vụ đánh ghen ở Ba Vì, Hà Nội: Đã có danh tính `hội chị em`

Sáng 17/9, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tích cực xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm Pháp luật trong vụ vợ dẫn "hội chị em" đi đánh ghen, lột đồ cô gái trẻ ở quán cà phê vào tối 16/9.

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, đơn vị đã vào cuộc, tích cực xác minh thông tin. Về phía nạn nhân, không có thương tích nặng, chỉ bị trầy xước nhẹ.

Hiện phía Công an huyện Ba Vì đã có danh tính các đối tượng liên quan. Đơn vị đang tích cực làm rõ hành vi của từng đối tượng, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh.

Một cảnh đánh ghen được cắt ra từ clip

Một người phụ nữ mặc quần áo màu đỏ dùng dép đánh liên tiếp vào mặt cô gái và buông nhiều câu chửi thậm tệ. Cùng lúc, "hội chị em" lao vào hỗ trợ đánh đập, lột đồ cô gái.

Tại thời điểm xảy ra sự việc có nhiều người trong quán đã vào cuộc can ngăn nhưng buộc phải bó tay vì "hội chị em" quá hung hăng, không cản nổi.

Ở một diễn biến liên quan, người đàn ông đi cùng cô gái bị đánh ghen không thể phản kháng được vì bị khống chế. Thấy cô gái bị đánh anh ta chỉ biết đứng xin vợ tha thứ cho nạn nhân.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, hầu hết mọi người đều cho rằng dù có tức giận thế nào cũng không nên đánh tiểu tam thậm tệ như thế vì rất có thể sẽ bị kiện vì tội hành hung người khác.

Thấy vậy, người đàn ông ngồi trên ghế lái (được cho là chồng) liền lao xuống bóp cổ, đánh đập vợ để giải cứu "tiểu tam". Trong khi đó, nàng "tiểu tam" bất lực chỉ biết la hét và gào khóc.

Clip vợ dẫn "hội chị em" đi đánh ghen