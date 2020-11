Vụ đánh ghen kinh hoàng ở Huế: Nạn nhân đòi tự tử, cơ quan CSĐT quyết định khởi tố hình sự

Tối 18/11 vừa qua, trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen kinh hoàng, thậm chí nhiều người còn nhận định đây là vụ đánh ghen dã man, khủng khiếp nhất từ trước đến nay. Thậm chí, hành vi này còn có dấu hiệu hình sự về việc xâm phạm thân thể và danh dự, nhân phẩm người khác; bắt giữ người trái Pháp luật ...

Theo như đoạn clip dài hơn 3 phút, cô gái trẻ bất ngờ bị nhóm 5 người (1 nam 4 nữ) lột quần áo, đánh liên tiếp vào mặt, đầu và vùng kín... Dù cô gái liên tục van xin nhưng nhóm người này chẳng hề mảy may để ý.

Thông tin ban đầu cho thấy, vụ việc xảy ra vào chiều tối 15/11 trên địa bàn xã Hải Dương, thị xã Hương Trà. Khi đó, nạn nhân đang ngồi chơi ở bờ kè ven biển xã Hải Dương thì bất ngờ bị nhóm người tấn công.

Điều đáng nói, trong nhóm có một người đàn ông liên tục xông vào vừa đánh vào đầu, mặt, vùng kín cô gái vừa chửi bới thậm tệ.





Liên quan đến vụ việc, trao đổi với gia đình xã hội , cô gái có tên A.T - người quen của nạn nhân cho biết: "Nhóm người phụ nữ và người đàn ông kia đã đánh ghen nhầm. Cô gái bị lột đồ, đánh đập không hề ngoại tình hay cướp chồng ai. Hiện cô gái này đang hoảng loạn, thậm chí đòi tự tử vì không chấp nhận được sự nhục nhã này".

Sau vụ việc, nạn nhân đã trình báo công an. Nhận được tin, Công an thị xã Hương Trà đã vào cuộc điều tra ngay trong đêm, thu thập tài liệu và tiến hành tạm giữ phương tiện, mời những người có liên quan đến để làm việc.

Ngày 19/11, lãnh đạo Công an thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế thông tin, công an đã thụ lý điều tra về vụ đánh ghen. Qua quá trình xác minh vụ việc, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vì nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội Làm nhục người khác.



