Diễn biến mới nhất vụ đánh ghen ở Tô Hiệu (Hà Nội): Cả 3 nhân vật chính đã lên tiếng

Mới đây, trên MXH xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa 2 người phụ nữ và 1 người đàn ông được cho là đánh ghen ở Tô Hiệu (Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội). Từ clip có thể thấy, khi 2 người phụ nữ đánh nhau dữ dội giữa phố thì người được cho là 'tiểu tam' đã chiếm thế thượng phong, đánh cho người vợ nằm dưới đường không thể dậy nổi.

Chưa dừng lại ở đó, một người đàn ông được cho là chồng đã lao nhanh ra quật vợ xuống đường để tiểu tam lên xe. Một nam thanh niên quá bất bình trước cảnh tượng này đã lao ra định đánh anh chồng nhưng được mọi người can ngăn. Khi bước vào xe, cô bồ còn cao giọng thách thức người vợ: "Có chồng phải biết giữ".

Thái độ hống hách của cô gái trẻ đã khiến nhiều người bức xúc cổ vũ vợ lôi tiểu tam ra ngoài đánh tiếp. Tuy nhiên, sau đó cô gái trẻ cùng ông chồng đã lên ô tô di chuyển khỏi hiện trường. Ngay khi đoạn clip được đăng tải đã khiến nhiều người xôn xao, bất bình và không ngừng truy lùng danh tính tiểu tam để vào chỉ trích.

Trước sự việc này, một tài khoản có tên Blus Kiêt có đăng trong nhóm kín Trùm Trà Đá cho biết, tiểu tam trong vụ đánh ghen thực chất là diễn viên và tất cả chỉ là diễn xuất theo kịch bản. Người này còn chụp một tời giấy gắn logo VTV với dòng thông tin: "Diễn viên Trang Abby vừa nhận vai diễn tiêu tam cho chương trình camera giấu kín của đài truyền hình VTV và đang bị cộng đồng mạng chửi ***".

Mới đây, một đạo diễn trong ekip của VTVCab chia sẻ với Zing cho biết, vụ đánh ghen ở Tô Hiệu là một cảnh quay của chương trình Camera On - một format chương trình của nhà đài. Nam đạo diễn cho biết: "Chúng tôi quay thực tế làm sao cho tự nhiên nhất, mọi máy quay đều phải giấu kín để người dân không phát hiện ra và có những phản ứng thật nhất. Nhưng, nhà đài cũng luôn chuẩn bị rất nhiều người để bảo vệ diễn viên, đề phòng các trường hợp xấu xảy ra.

Tình huống đánh ghen hôm 10/10 tại phố Tô Hiệu đều nằm trong kịch bản của chúng tôi, kể cả những phản ứng hơi thái quá như có người đấm diễn viên nam hay sự nổi giận của cộng đồng mạng. Phía nhà đài đều có đơn vị truyền thông để xử lý những sự cố trên".

Theo ANTĐ, 3 nhân vật chính trong vụ đánh ghen đều là diễn viên, trong đó tiểu tam là Trang Abby, người chồng là Phan Hoàng còn vợ là Phương Tấm. Lần đầu tiên đóng vai mà người dân xung quanh tương tác khủng khiếp đến thế, đây đã trở thành trải nghiệm khó quên của cả 3 diễn viên.

Nữ diễn viên Trang Abby chia sẻ trên ANTĐ: "Theo kịch bản thì em còn phải thoại với chị vợ thế này thế kia, cuối cùng không thoại được câu nào mọi người đã xúm đông hết cả vào rồi thành ra mới chỉ biết hét toáng lên một câu là "có chồng thì phải biết giữ’ để mọi người càng xúm càng đông vào, nhưng mà lúc đấy nghĩ thôi chết rồi có khi nào bị đánh không nhỉ, lại chạy vào trong ô tô, cứ chạy ra chạy vào".

Phan Hoàng cũng cảm thấy bất ngờ khi vào vai và đã ăn trọn nhiều cú đấm của những người xung quanh, còn Phương Tấm cũng ngạc nhiên vì Trang Abby diễn thật quá nên cô bị đánh đòn đau thật.



