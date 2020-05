Hé lộ clip nghi mẹ dàn cảnh con đứng trước cổng trường chụp ảnh, “tố” bị phê bình vì đi học sớm

Trên MXH đang xôn xao đoạn clip cắt từ camera an ninh nhà dân ghi cảnh người phụ nữ dắt con đứng trước cổng trường chụp ảnh. Sau đó, người này lại dắt bé gái lên xe rời đi trong khi các học sinh khác vẫn vào trường.

Liên quan đến vụ phụ huynh “tố” việc con bị phê bình vì đi học sớm 15 phút, tối ngày 25/5, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một đoạn clip được cho là cắt từ camera an ninh tại nhà một người dân ở đối diện trường Tiểu học Quang Trung (phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Đoạn clip được cho là đã ghi lại toàn bộ sự việc trên.

Clip được tung lên mạng xã hội kéo dài 4 phút, ghi vào khoảng 13h ngày 20/5 tại khu vực trước cổng trường tiểu học Quang Trung. Lúc này, có nhiều học sinh và phụ huỵnh chở con em đến trường.

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn clip ghi cảnh một người phụ nữ đứng chụp ảnh ở cổng trường tiểu học

Phút thứ 2 của clip (khoảng 13h06) xuất hiện cảnh một người phụ nữ mặc áo chống nắng màu tím, quần cam, đội mũ che kín mặt chạy xe máy tay ga chở theo một bé gái mặc quần áo đồng phục trường Quang Trung, đội mũ hồng chạy táp vào lề cổng trường, sau đó lại quay ra.

Người phụ nữ đỗ xe ở cổng trường, dắt bé gái xuống cho đứa ở trước cổng rồi có hành động giống như chụp hình. Xong xuôi, người phụ nữ này lại đỡ bé gái lên xe, tăng ga phóng đi vào lúc 13h08.

Đáng nói, thời điểm xảy ra sự việc trên, camera an ninh nhà dân còn ghi được cảnh nhiều phụ huỵnh, học sinh khác cũng đi đến trường và không có học sinh nào bị đứng ngoài cổng trường lúc trưa nắng.

Ngay sau khi đoạn clip được tung lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều ý kiến khác nhau. Một số cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra, người phụ nữ trong clip là chị M.M (mẹ cháu bé M.T.T.T., lớp 1A1). Họ cho rằng, thời gian và hình ảnh khớp với vụ việc của chị M. khi “tố” giáo viên và nhà trường cho con mình đứng ngoài cổng trường khi đi học sớm.

Hình ảnh được cắt từ camera an ninh

Nói về vụ việc gây xôn xao dư luận trên, ngày 22/5, UBND TP Hải Phòng đã có buổi làm việc với trường Tiểu học Quang Trung về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và việc học sinh đứng ở cổng trường giữa trưa nắng. Sau khi nghe Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, lãnh đạo UBND quận Ngô Quyền, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quang Trung; Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A1 Lê Thị Kim Lan báo cáo và ý kiến của phụ huynh học sinh M.T.T.T. lớp 1A1 và các cá nhân có liên quan, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã có kết luận.

Theo kết luận, việc cháu M.T.T.T., học sinh lớp 1A1 đứng ở ngoài cổng trường vào thời điểm 13 giờ 15 phút ngày 20/5, không không phải do yêu cầu của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm. Sau khi được phụ huynh đưa vào trong trường, cháu bé đã được Sao đỏ hướng dẫn vào lớp nhưng học sinh này đã đi ra ngoài cổng trường đứng.

Nga Đỗ (t/h)