Huấn Hoa Hồng thừa nhận clip trao quà từ thiện miền Trung là sản phẩm cắt ghép

Fanpage của Trung tâm Tin tức VTV24 khẳng định: "Chúng tôi xin khẳng định rằng đoạn clip này là một sản phẩm cắt ghép. Cụ thể, trong bản tin của Chuyển động 24h phát sóng vào tối ngày 17/10, nhân vật đứng cạnh ca sĩ Mỹ Tâm là một cụ bà sống ở vùng lũ từng được nữ ca sĩ tới tặng quà ủng hộ. Tuy nhiên, đoạn clip đang được chia sẻ lại thay thế bằng ảnh của Huấn. Trong suốt bản tin của Chuyển động 24h tối 17/10 cũng không hề nhắc tới Huấn”.

VTV24 khẳng định thông tin Huấn Hoa Hồng đăng tải là giả mạo

Liên quan đến vụ việc này, Đài truyền hình Việt Nam đã đề nghị cơ quan Công an vào cuộc làm rõ. Trong 2 ngày 25 và 26/10/2020, Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an đã triệu tập Bùi Xuân Huấn đến để xác minh, làm rõ việc đăng tải, phát tán, lan truyền thông tin giả mạo bản tin Chuyển động 24h của Đài truyền hình Việt Nam lên fanpage có tên Huấn Hoa Hồng.