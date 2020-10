Nghịch tử giết mẹ để cướp vàng: Gây án xong thản nhiên đi ăn sáng, uống cà phê và nhậu với đồng bọn

Như đã đưa tin, ngày 13/10 Công an Phú Yên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Lâm (SN 2002, ngụ khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) và Đặng Phú Công (trú thôn Ngọc Phước 1, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người theo quy định của Pháp luật



Nạn nhân không ai khác chính là mẹ ruột của Nguyễn Lâm là bà Trần Thị Thu Liễu (54 tuổi). Theo CAND, Lâm khai nhận vì thiếu tiền tiêu xài nên đã rủ Công về nhà giết mẹ đẻ để cướp đoạt tài sản.

Đối tượng Lâm khi bị bắt giữ



Sáng 12/10, Lâm chở Công từ phường Hòa Hiệp Bắc về phường Hòa Hiệp Trung. Khi bà Liễu ra mở cửa rồi xuống bếp đánh răng, Lâm cầm con dao thái đi phía sau bất ngờ đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.



Chưa dừng lại ở đó, Công và Lâm đè tay nạn nhân xuống, lấy áo thun và dây thừng siết cổ bà Liễu đến chết. Sau đó, Lâm lục túi quần nạn nhân được 3,2 triệu đồng, 1 điện thoại di động và tháo luôn đôi hoa tai bằng vàng mang đi. Gây án xong, Công và Lâm dội nước tẩy rửa vết máu nền nhà, đóng sập cửa rồi đi bán đôi hoa tai ở một tiệm vàng ở chợ Hòa Hiệp Trung được 360 nghìn đồng.



Hai đối tượng gửi xe máy bị hỏng vào quán sửa chữa rồi thuê taxi chở đến quán Suối Đá (phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa) ăn sáng, uống cà phê. Đến gần trưa, Lâm và Công về lại khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc trả phòng trọ cũ để chuyển đến nơi thuê trọ mới ở cùng địa bàn, cùng nhau ăn nhậu tại đây.

Hiện trường vụ án



Khoảng 18h tối cùng ngày, Lâm và Công rủ nhau ra TP. Tuy Hòa tiếp tục ăn nhậu, sau đó bị công an bắt giữ vào khoảng 20h.

Nghịch tử sát hại mẹ vì mâu thuẫn



