Có gì bên trong căn hầm sâu 30 mét chứa 27 tấn vàng giả của nhà ngoại cảm dởm ở Vĩnh Phúc?

Liên quan đến vụ nhà ngoại cảm dởm đào hầm, dùng vàng giả để lừa đảo tâm linh nhằm chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với nhà ngoại cảm dởm Vũ Thị Hòa (SN 1972) và Chu Xuân Thu (SN 1946, chồng Hòa) cùng quê Yên Bái để phục vụ công tác điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Nguyễn Đỗ Huấn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) thông tin thêm, sau khi nhận được đơn tố cáo đối tượng Vũ Thị Hòa, Cục Cảnh sát Hình sự đã chuyển tòa bộ hồ sơ, tài liệu cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thụ lý theo đúng quy định của Pháp luật

Đối tượng Hoa tại cơ quan điều tra

Nhận hồ sơ vụ án, Công an tỉnh triển khai lực lượng vào cuộc điều tra và xác định, không có việc Hòa đang giữ 27 tấn vàng và đã giao 7 khối vàng cho ông N.V.Đ.. Chính vì thế, cơ quan điều tra không khởi tố vụ án theo đơn tố giác của Hòa. Đồng thời điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của đối tượng Hòa.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, Công an phát hiện Hòa còn lừa đảo, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của ông N.H.S. (quê ở Hà Tĩnh). Cơ quan điều tra tiến hành khám xét bên trong căn hầm sâu 30 mét của Hòa và phát hiện ra rất nhiều tang vật phục vụ điều tra vụ án.

Theo đó, vợ chồng Hòa - Thu làm nghề buôn bán động vật hoang dã. Nhưng do cộng việc làm ăn không thuận lợi nên đã di chuyển vào trong các tỉnh miền Nam tìm đường làm ăn khác.

Đường hầm Hòa thuê đào

Tại đây, Hòa tự nhận mình là nhà ngoại cảm có khả năng nhìn thấu mọi thứ trên đời, có thể nói chuyện với người âm, có khả năng tìm được mộ liệt sĩ. Để uy tín tăng lên và làm "hình ảnh", Hòa bắt đầu đi tìm hài cốt liệt sĩ ở nhiều địa phương khác nhau. Nhưng thực chất khi bị điều tra, Hòa không có khả năng tìm một liệt sĩ, đây chỉ là chiêu trò của 2 vợ chồng Hòa nhằm mục đích trục lợi cá nhân.

Vào năm 2015, lực lượng quân đội Quân khu 7 phát hiện Hòa có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến việc bốc mộ nên đã không cho phép Hòa hoạt động trên địa bàn. Chính vì thế, vợ chồng Hòa lại dạt về Vĩnh Phúc tìm đường làm ăn.

Vàng giả do Hòa đặt làm

Tại đây, Hòa thành lập Công ty TNHH một thành viên Thương mại lâm nghiệp và Dược liệu Vũ Thị Hòa. Song Công ty này làm không đúng mục đích mà lại tổ chức xem bói toán, chữa bệnh mê tín dị đoan.

Để khiến người dân tin vào khả năng của mình, Hoa bí mật thuê người đào một đường hầm sâu khoảng 30 mét ở nhà. Tiếp đó, Hòa làm giả khoảng 27 tấn vàng và chuyển vào bên trong. Để người dân tin, Hòa mua 1 lượng vàng thật để lẫn trong đó.

Sau khi loan tin tìm được kho báu, Hòa cho mọi người vào bên trong tham quan. Thậm chí còn đưa khối vàng thật đi giám định để chứng minh.

Da rắn các loại phục vụ việc lừa đảo tâm linh của Hòa cũng được tìm thấy trong căn hầm

Sau khi thỏa thuận đưa 7 khối vàng giả (khoảng 251kg) về nhà ông Đ. làm lễ cúng, Hòa yêu cầu không ai được mở ra xem.

Sau lễ cúng vài ngày, Hòa đề nghị đặt thêm 70 tỷ đồng để phóng sinh. Do ông Đ. không đủ tiền mặt nên Hòa bỏ về và để lại 7 khối vàng giả. Khi ông Đ. mở túi đựng vàng ra đem đi giám định thì phát hiện đây là vàng giả.

Khi có kết quả, ông Đ. gọi điện cho Hòa thông tin lại sự việc thì Hòa lại làm đơn tố cáo ông Đ. về hình vi "tráo vàng" của mình. Thế nhưng Hòa không thể ngờ được, "đòn" này sau đó lại đập ngược lại lưng Hòa. Công an vào cuộc điều tra, phát hiện bên trong đường hầm Hòa không chỉ giấu vàng giả mà còn có một hòm nhỏ đựng các loại da rắn phục vụ quá trình lừa đảo tâm linh cùng nhiều bát đĩa đồ giả khác.

