Vụ nhóm nữ sinh trường bổ túc đánh bạn như quân thù: Từng là bạn rất thân, sống gần nhà nhau

Báo Tuổi trẻ thông tin, ông Lê Thanh Quang xác nhận có sự việc nhóm nữ sinh đánh bạn tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thường xuyên TP Bến Tre . Sự việc xảy ra vào chiều ngày 28/9.





"Giáo viên đã lên phòng giám thị để uống nước và chỉ diễn ra trong khoảng 5 phút và nhà trường không kịp can ngăn", ông Quang nói.





Cũng theo ông Quang, thời điểm đó, nữ sinh V. (học sinh lớp 10A6) qua lớp 10A3 gọi nữ sinh tên N. ra ngoài để "nói chuyện". Sau đó giữa V. và N. xảy ra cãi vã.

Trung tâm giáo dục thường xuyên TP Bến Tre - nơi xảy ra vụ việc





Được biết, V. và N. vốn là bạn thân hồi cấp II, lại ở gần nhà nhau. Nhưng thời gian gần đây giữa V. và N. xảy ra xích mích nên không còn chơi thân với nhau như trước nữa.





N. và V. còn lên mạng xã hội nói xấu nhau dẫn đến hiềm khích trở nên sâu sắc hơn. Sau 2 tuần học cùng nhau tại Trung tâm giáo dục thường xuyên TP Bến Tre thì xảy ra vụ việc trên. Nạn nhân bị nhóm bạn đánh trong clip là nữ sinh N..





Nhóm này đã xông vào đánh đấm túi bụi nữ sinh N.. Thậm chí còn dùng cả ghế nhựa để phang vào đầu bạn học. Sau đó nhiều bạn xúm vào xé rách áo dài trắng của bạn khiến nạn nhân rơi vào tình trạng "bán khỏa thân".

Hình ảnh em N. bị bạn đánh, lột áo





Ông Quang thông tin thêm, sau khi sự việc xảy ra đã mời cả 4 học sinh lên làm việc. Do em N. mặc áo khoác khi lên phòng giám thị nên không phát hiện ra việc em bị các bạn xé áo. Cũng trong ngày hôm đó, cả 4 nữ sinh đã viết tường trình, cam kết không tái phạm. Phía trung tâm đã báo Công an địa phương vào cuộc xử lý.





Em N. sau khi bị đánh đã được đưa đi khám sức khỏe và không phát hiện bất thường ngoài vết rạch trên mặt. Song đến tối cùng ngày em có biểu hiện mệt, buồn nôn nên đã được đưa đến Bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Hiện em N. vẫn còn hoảng loạn, không dám tiếp xúc với người lạ.





Sáng ngày 29/9, người thân của nữ sinh N. đã kéo đến Trung tâm để làm việc. Phía Trung tâm phải nhờ đến Công an can thiệp để đảm bảo an ninh trật tự. Hiện cơ quan chức năng đang thụ lý vụ việc, 4 nữ sinh liên quan đã bị tạm đình chỉ học tập.

Your browser does not support HTML5 video. 1 trong 4 đoạn clip nữ sinh bị bạn đánh hội đồng được tung lên mạng









Theo Thanh Mai/SKCĐ