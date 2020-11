Vụ nổ súng trong đêm ở Quảng Nam: Ám ảnh lời kể của vợ nạn nhân

Tin tức mới nhất ngày 27/11, theo Zing đưa tin, liên quan đến 2 vụ nổ súng kinh hoàng ở Quảng Nam đêm 26/11 khiến 1 người chết, 3 người bị thương, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang triển khai truy bắt đối tượng gây án.

Cũng theo ông Dũng, sau khi khám nghiệm hiện trường ở 2 địa điểm xảy ra vụ nổ súng ở xã Trà Dương và thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My), cảnh sát đã thu giữ 2 khẩu súng kíp. Nhiều khả năng, 2 vụ nổ súng này là do một người gây ra.

Vụ việc khiến ông T. tử vong tại chỗ

Như đã đưa tin, vào khoảng 19h ngày 26/11, Đỗ Xuân Hải (39 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương) cầm theo một khẩu súng tự chế, sau đó chạy xe máy đến nhà hàng xóm là ông Nguyễn Thành T. (49 tuổi). Sau đó, Hải cầm súng bắn ông T. tử vong tại chỗ rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cũng trong tối cùng ngày, ở thị trấn Trà My, cách nhà ông T. khoảng 400m cũng xảy ra vụ nổ súng khác khiến 3 người bị thương. Tại thời điểm trên, một đối tượng bất ngờ cầm súng bắn vào ngực chị Trần Thị Ly Na (38 tuổi), sau đó dùng dao chém liên tiếp vào đầu, mặt bà Trần Thị Lan (53 tuổi, mẹ chị Na) và chém vào tay cháu Trần Quang Huy (12 tuổi, con trai chị Na).

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra

Sau khi phát hiện vụ việc, cả 3 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My, riêng chị Na và bà Lan bị thương nặng.



Theo Báo Giao Thông đưa tin, nhớ lại vụ việc vẫn khiến bà Phạm Thị Ánh Tuyết - vợ nạn nhân Nguyễn Thành T. cảm thấy ám ảnh, sợ hãi. Bà cho biết, khi đó vào khoảng 19h tối, vợ chồng bà đang xem ti vi tại phòng khách thì hàng xóm là Đỗ Xuân Hải bất ngờ xông vào nhà, dùng súng bắn thẳng vào người khiến ông T. tử vong tại chỗ.

Hung khí gây án

Khi thấy ông T. gục ngã bất động giữa nhà, Hải đã bỏ chạy, phi tang hung khí và để lại chiếc xe máy mang BKS 92F8 - 2641.





Công an huyện Bắc Trà My cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ nổ súng được xác định là do trước đó Hải và ông T. có mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, tổ chức truy bắt đối tượng gây án.





Hiện trường vụ nổ súng khiến 1 người tử vong. Video: Zing



Theo TN/SKCĐ