Vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích: Bắt giữ một đối tượng liên quan để điều tra

Diễn biến mới nhất vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích bí ẩn, báo Giao Thông dẫn lại thông tin từ lãnh đạo UBND xã Văn Phú (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) cho biết, cơ quan công an vừa bắt giữ 1 người đàn ông thường trú trên địa bàn xã để làm rõ vụ việc.

Hình ảnh nữ sinh mất tích



Vị lãnh đạo cũng thông tin thêm: "Cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ một người đàn ông thường trú tại xã, còn những thông tin khác thì chưa được tiết lộ". Danh tính nữ sinh mất tích được xác định là Trần Thúy Hiền (18 tuổi, trú tại xã Nguyễn Trãi, Thường Tín) - sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng.



Được biết, nơi này gần chùa Yên Phú (xã Văn Phú) nơi nạn nhân bị mất dấu vết. Vụ việc thu hút rất nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem.

Khu vực tìm thấy cặp sách và giấy tờ của nữ sinh

Trước đó ngày 24/10, Công an huyện Thường Tín (TP. Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nữ sinh Trần Thuý Hiền về việc cháu đi khỏi nhà từ ngày 23/10 nhưng mãi chưa về. Đặc điểm nhận dạng của nữ sinh: Cao 1m60, nặng 48 kg và có nốt ruồi cách 2cm dưới mép phải. Khi đi, Hiền mặc đồng phục của trường THPT Thường Tín.



Ai biết hoặc nhìn thấy Hiền ở đâu xin báo cho Công an huyện Thường Tín (SĐT 02433763408; 0936107638) hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

