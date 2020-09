Ký ức kinh hoàng của nữ sinh lớp 7 bị bảo vệ trường xâm hại tình dục rồi quay clip ở Nghệ An

Liên quan đến sự việc gia đình bà H.T.M (trú xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An ) tố cáo ông B.Đ.T. (67 tuổi, trú cùng xã; bảo vệ trường Tiểu học Hồng Thành) xâm hại tình dục cháu N.T.T.L. (12 tuổi; học lớp 7) , ngày 23/9, ông Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết: Huyện đã có văn bản gửi Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh về vụ việc.

Theo báo cáo của huyện, vào ngày 12/9, gia đình phát hiện nhiều đoạn clip trên mạng xã hội ghi cảnh cháu L. bị xâm hại tình dục. Khi gia đình gặng hỏi thì cháu L. kể bị ông T. xâm hại nhiều lần. Ngay sau đó, gia đình trình báo sự việc lên Công an xã Hồng Thành và chính quyền địa phương.

Sau đó sự việc được trình báo lên Công an huyện Yên Thành. Ngay lập tức, cơ quan này cử điều tra viên xuống làm việc với gia đình và nạn nhân. Đến chiều 14/9, Công an huyện Yên Thành đã đưa ông T. về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Thời điểm trên ông T. đang nghỉ tại Trung tâm Điều dương ở thị xã Cửa Lò. Hiện ông T. đang bị tạm giam ở Công an huyện Yên Thành để phục vụ công tác điều tra. Công an huyện cũng đưa cháu L. đi giám định và đang đợi kết quả.

Gia đình phát hiện cháu L. bị xâm hại tình dục qua clip trên mạng xã hội

Theo lời kể của cháu L., ông T. đã thực hiện hành vi dâm ô cháu từ năm học lớp 5. Ông T. nhiều lần gọi cháu L. đến phòng bảo vệ trường Tiểu học Hồng Thành rồi dụ dỗ, cho kẹo hoặc tiền để sờ vào chỗ nhạy cảm của cháu. Do bị ông T. đe dọa nên cháu L. chỉ im lặng, không dám kể với ai.

Đến năm học lớp 6 (2 trường tiểu học và THCS nằm sát nhau), ông T. tiếp tục dụ dỗ và quan hệ tình dục nhiều lần với cháu L.. Những lần quan hệ này, ông T. đều dùng điện thoại quay lại.

Cháu L. kể: "Ông ấy 5 lần gọi cháu vào phòng bảo vệ rồi làm chuyện đó. Mỗi lần như vậy, ông ấy lại mở clip trong điện thoại ra và bảo cháu làm theo". Cũng theo L., sau khi quan hệ tình dục xong, ông T. thường đe dọa nên cháu không dám kể với gia đình, chỉ im lặng chịu đựng.

Đáng nói, cháu L. có hoàn cảnh rất éo le. Mẹ và bố không đăng ký kết hôn nên đã chia tay từ khi cháu được 6 tháng tuổi. Từ đó, cháu L. sống cùng bà ngoại còn mẹ vào miền Nam làm việc và lấy chồng khác.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng T. là thương binh, nhà ở trước cổng trường tiểu học Hồng Thành. Ông T. làm bảo vệ cho trường tiểu học trên được 9 năm.

Hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Thành cho biết: "Công an huyện Yên Thành hiện đã tạm giữ ông T. để phục vụ công tác điều tra theo đơn tố cáo. Sáng 14/9, Công an huyện có về trường để thông báo về sự việc và tiến hành kiểm tra hiện trạng phòng bảo vệ nơi ông T. làm việc".

Phía nhà trường đã đến thăm hỏi động viên em L. đồng thời sẽ tiến hành lắp camera ở khu vực trường và các khu vực khác để giám sát.

