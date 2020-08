Nạn nhân vụ tông xe liên hoàn ở TP HCM kể lại phút giây kinh hoàng xe ô tô tông hàng loạt xe máy

Theo nguồn tin từ Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh), khuya ngày 13/8, đơn vị vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường , điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa xe ô tô và hàng loạt xe máy khiến nhiều người bị thương.

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 13/8, xe ô tô mang BKS 49A – 32900 do thiếu nữ 22 tuổi điều khiển lưu thông ở khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng từ Thanh Đa về đường Ung Văn Khiêm. Khi xe di chuyển đến giao lộ Ung Văn Khiêm - Xô Viết Nghệ Tĩnh thì xe rẽ trái sang quốc lộ 3.

Hiện trường vụ tai nạn

Tuy nhiên, xe bị lạc tay lái khiến phương tiện này lao đến tông hàng loạt xe máy đang chạy về hướng Ung Văn Khiêm. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, ô tô tông gãy biển báo rồi tiếp tục vào trụ điện trên vỉa hè mới dừng lại. Sau khi gây tai nạn, cô gái được đưa về Công an phường làm việc.

Tại hiện trường, xe ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu, 7 xe máy nằm la liệt trên đường. Vụ tai nạn khiến nhiều người dân số hai bên đường vô cùng sợ hãi. Một số người bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Theo một cán bộ Cảnh sát giao thông, vụ việc đã khiến 5 người bị thương nhập viện. Trong đó có 2 trường hợp là Trẻ em . Một trẻ nhập viện Nhi Đồng, một trường hợp đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Nhiều xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều người bị thương

Theo nạn nhân Bùi Thiên Tường, lúc đó đang chạy xe ngược chiều với xe ô tô thì bị xe va vào. "Em bị hất văng xuống thì nghe nhiều tiếng két két, quay lại nhìn thì thấy nhiều người bị tông rồi văng lên. Lúc sau nghe có tiếng đùng lớn, chiếc xe ô tô mới dừng lại".

Một nạn nhân khác bàng hoàng kể: "Lúc đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi không kịp suy nghĩ gì chỉ thấy chiếc ô tô lao về phía mình, may chỉ bị thương nhẹ".

Theo nguồn tin từ PLO, ô tô gây tai nạn là xe Camry vừa đăng kiểm ngày 12/8. Tài xế gây tai nạn được xác định là Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1997, quê ở Lâm Đồng) điều khiển.

Chiếc xe gây tai nạn

Một nhân chứng kể lại: "Lúc đó tự nhiên tôi nghe tiếng nổ lớn, nhìn ra thì thấy chiếc ô tô lao đi nhanh rồi tông vào đám người ngay ngã tư rồi tông vào trụ điện mới dừng lại. Lúc đó thấy mấy người nạn nhân la hét dữ lắm. Tài xế xe thì ngồi trong xe run rẩy sợ hãi".

Một nhân chứng khác nói: "Tôi cũng nghe thấy tiếng la hét lớn, khi nhìn ra thì thấy chiếc ô tô tông vào nhiều người, hất tung lên khủng khiếp lắm. Chạy ra thấy người và xe đã lằm la liệt trên đường rồi".

Nhân chứng kể lại điểm xe ô tô tông liên hoàn nhiều xe máy

Theo Thanh Mai/SKCĐ