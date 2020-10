Cập nhật: Tìm thấy toàn bộ 22 thi thể trong vụ sạt lở đất ở Quảng Trị

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động , đến trưa ngày 19/10 lực lượng cứu hộ đã tìm thêm được 1 thi thể, nâng tổng số cán bộ chiến sĩ sư đoàn 337 gặp nạn trong vụ sạt lở đất ở Quảng Trị ngày 18/10 được tìm thấy lên 19.

Ghi nhận đến 10h trưa cùng ngày, nhiều lực lượng tham gia cứu hộ đã được lệnh rời khỏi hiện trường vụ sạt lở để đi thực hiện nhiệm vụ khác.

Theo Tuổi trẻ Online, danh tính thi thể người thứ 18 vừa được phát hiện là chiến sĩ Nguyễn Quang Sơn, quê quán Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn tập trung tìm kiếm tại khu vực bể nước phía sau khu nhà với hi vọng tìm được những cán bộ chiến sĩ còn lại trong thời gian sớm nhất.

Theo thông tin mới nhất, đến khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn phát hiện thêm 2 thi thể dưới bể nước. Hiện các xe múc đang đào bới để đưa người ra. Đây là thi thể nạn nhân thứ 20 và 21 trong vụ sạt lở đất trước đó.

Đến 14h35, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể thứ 22. Như vậy hiện tại, toàn bộ thi thể của 22 cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 337 bị sạt lở núi vùi lấp đã được tìm thấy.

Trong ngày hôm nay, một số thi thể nạn nhân vừa được phát hiện vẫn đang nằm trong chăn mền, do bùn đất xô lệch vị trí các tòa nhà nên nhiều khu vực nhà ở vẫn chưa thể xác định được.

Tại hiện trường tìm kiếm, lực lượng cứu nạn của nhiều đơn vụ đã huy động gần 10 xe múc thay phiên nhau đào xới. Tại khu nhà nơi các chiến sĩ gặp nạn, bên cạnh các phương tiện cơ giới thì đội cứu hộ cũng tích cực tìm kiếm.

Ghi nhận tại hiện trường, đất đá và bùn non ở khu vực sạt lở đã chảy xuống 3 dãy nhà dài hơn 400m nên chó nghiệp vụ vẫn chưa thể vào cuộc tìm kiếm. Hiện tại, vẫn có 6 xe cấp cứu túc trực tại đây để chờ đưa thi thể các chiến sĩ gặp nạn được tìm thấy về TP Đông Hà.



Trước đó, khoảng 9h30 sáng 19/10, thi thể các nạn nhân được tìm thấy đã được xe cứu thương đưa về Nhà thi đấu đa năng thành phố Đông Hà để chuẩn bị làm công tác tang lễ.



Như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 1h ngày 18/10, một vụ sạt lở đất bất ngờ xảy ra đã vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 (xã Hướng Phùng, huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị). Được biết, đến 23h 18/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 14 trong số 22 cán bộ, chiến sĩ.



