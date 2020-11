Vụ tai nạn giữa xe mô tô và xe máy: Nam thanh niên điều khiển xe mô tô BMW đã tử vong tại bệnh viện

Hôm qua 19/11, Công an thành phố Vinh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tô tô BMW và xe máy vào tối 18/11 trên Đại Lộ Lê Nin.

Camera ghi lại vụ việc

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn có 1 người tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương. Tuy nhiên đến hôm qua thì một trong hai bệnh nhân được cấp cứu đã qua đời do chấn thương quá nặng.

Theo Kênh 12 đưa tin, Bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cho biết, vào tối ngày 18/11, Bệnh viện tiếp nhận hai trường hợp bị thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông

Danh tính của hai bệnh nhân này là Chu Đức C. (SN 1999, trú tại xóm 20, Nghi Phú, TP. Vinh) và Trịnh Thị Th. (SN 1990, trú tại xóm 7, Nghi Phú, TP. Vinh).

Trong đó C. chính là thanh niên đã điều khiển chiếc mô tô mang nhãn hiệu BMW, còn chị Th. là người lái xe máy.

Các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cho biết: "Khi vào nhập viện, nam thanh niên C. hôn mê bất tỉnh và bị chấn thương nặng. Bệnh viện đã đặt nội khí quản cho bệnh nhân rồi lập tức chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tiếp tục cấp cứu. Sau quá trình cấp cứu, người này cũng đã tử vong.

Riêng chị Th. khi vào viện bị chấn thương sọ não, gãy hở xương cẳng chân, đa chấn thương ở người, tiên lượng xấu. Sau khi cấp cứu, nạn nhân Th. đã ổn định hơn và được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục cấp cứu và điều trị. Hiện Sức Khỏe bệnh nhân đã ổn định và qua cơn nguy kịch".

Do vụ việc đã khiến cho hai người chết, 1 người bị thương nghiêm trọng nên đã được đội cảnh sát hình sự công an thành phố Vinh điều tra làm rõ.

Thoe thông tin ban đầu, vào khoảng 21h15 tối ngày 18/11, Chu Đức C. điều khiển chiếc xe mô tô BMW R1250 GS (có giá hơn 650 triệu đồng) mang BKS 59A3 231.93, chở theo Trương Đình T. (SN 1996, trú tại khối 1, Quán Bàu, TP. Vinh), đang lưu thông trên đường đoạn từ Đại lộ Lê Nin hướng tới sân bay Vinh thì bất ngờ va chạm với một xe máy khác mang BKS 37B1 006.22 do chị Trịnh Thị Th. điều khiển, đang rẽ sang đường để về nhà.

Do chiếc mô tô đi với tốc độ quá nhanh đã khiến cho cả hai phương tiện không kịp xử lý khi gặp tình huống bất ngờ. Hậu quả là khiến khiến chiếc mô tô văng xa 100m, cả ba người đều ngã ra đường, thanh niên ngồi sau chiếc xe mô tô tử vong tại chỗ, C. và chị Th. bị thương nghiêm trọng được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Đến hôm qua thì C. được bệnh viện xác nhận là đã tử vong do chấn thương quá nặng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Theo Thiên Bình/SKCĐ