Diễn biến mới nhất vụ tai nạn thảm khốc trên cầu sông Giăng khiến 5 người tử vong

Như đã đưa tin, vụ tai nạn thảm khốc ở trên cầu sông Giăng (Nghệ Nghệ An) đã khiến 5 người thiệt mạng. Danh tính các nạn nhân là: Hoàng Anh Tuấn (SN 1992); Đào Văn Nam (SN 1994) , cùng trú tại xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương; Nguyễn Thế Tuấn (SN 1981), Lê Thế Anh (SN 1983), Lê Văn Quyết (SN 1976) cùng trú ở xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương.





Sáng 5/10, lãnh đạp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay trong đêm xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng đã tiến hành trục với xe gặp nạn, đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài để tổ chức khám nghiệm. Bước đầu nhận định, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế không làm chủ được tốc độ.





Liên quan đến vụ tai nạn, có nhiều người đặt ra nghi vấn có thể tài xế đã uống rượu trước khi điều khiển xe. Song ông Trần Đình Truyền - Chủ tịch UBND xã Thanh Nho (huyện Thanh Chương) cho biết: "Chưa thể khẳng định tài xế có uống rượu bia trước khi lái xe hay không. Hiện công tác điều tra đang gặp khó khăn vì cả hai người đi trên ô tô và 2 người đi trên xe máy đều tử vong, không có nhân chứng trực tiếp. Thời điểm xảy ra tai nạn trời tối, không có người dân nào nhìn thấy 2 xe tông nhau. Anh Nguyễn Thế Tuấn vừa mua chiếc xe đó ở Hà Nội và chưa sang tên".

Cơ quan chức năng tổ chức trục vớt xe và thi thể người gặp nạn





Trong chiều ngày 5/10, Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Nghệ An và UBND huyện Thanh Chương. Trong buổi làm việc, Giám đốc sở GTVT tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền đã báo cáo: Vụ tai nạn xảy ra vào tối 4/10 ở cầu treo sông Giăng khiến 5 người tử vong. Nguyên nhân là do người điều khiển ô tô không làm chủ tốc độ.





Còn thượng tá Trần Việt Thắng - Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết: "Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã lập tức cử lực lượng đến hiện trường làm công tác cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân. Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành điều tra vụ việc. Hiện đang chờ kết quả giám định để xác định xem các nạn nhân có chất kích tích, nồng độ cồn trong máu hay không".





Như tin đã đưa, tối 4/10, anh Nguyễn Thế Tuấn (41 tuổi, trú xã Thanh Nho) điều khiển xe ô tô 7 chỗ ngồi mang BKS 30A - 93.553 chở theo anh Lê Đình Anh và anh Lê Đình Quyết.





Khi đi qua cầu treo bắc qua sông Giăng thì xe ô tô tông vào xe máy do anh Đào Văn Nam (trú xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương) điều khiển chở theo anh Hoàng Anh Tuấn. Cú tông mạnh khiến anh Nam bị thương nặng rồi tử vong khi đi cấp cứu





Anh Anh Tuấn ngồi sau xe máy bị văng xuống sông Giăng tử vong. Chiếc xe ô tô tiếp tục đâm hỏng lan can cầu treo rồi rơi xống sông Giăng làm ba người trong xe tử vong.





Theo Thanh Mai/SKCĐ