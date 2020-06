Diễn biến mới nhất vụ thảm án 3 người chết ở Điện Biên: Triệu tập 4 đối tượng được thuê đòi nợ

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã triệu tập 4 người liên quan để làm rõ vụ việc. Bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn nợ nần số tiền 1,57 tỷ đồng.

Đầu giờ sáng ngày 20/6, tại khối Trường Xuân (thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đã xảy ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong. 2 trong số 3 người đó là vợ chồng

Nạn nhân được xác định là ông Đàm Văn Lực (sinh năm 1963, trú tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), ông Nguyễn Khánh Chung (sinh năm 1967), bà Trần Thị Thu (sinh năm 1980 - là vợ của ông Nguyễn Khánh Chung, trú tại khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, nghi phạm sát hại ông Nguyễn Văn Chung và bà Trần Thị Thu là Đàm Văn Lực. Tuy nhiên, người đã tử vong sau khi sát hại hai nạn nhân.

Nơi phát hiện thi thể bà Thu

Liên quan đến vụ án, theo thông tin mới nhất từ đại tá Tráng A Tủa - PGĐ Công an tỉnh Điện Biên: Hiện đã triệu tập 4 người liên quan đến vụ án mạng trên để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn nợ nần lên đến 1,57 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, tại hiện trường vụ án phát hiện trên người nạn nhân Thu có 4 giấy vay nợ (bản photo) với tổng số tiền nợ lên đến 1,5 tỷ đồng. Trong giấy vay nợ thể hiện rõ ràng, bên cho vay là bà Trần Thị Thu, bên nợ là bà Nguyễn Thị Triệu (vợ Đàm Văn Lực). Từ chứng cứ này xác định, nguyên nhân vụ việc là do nợ nần giữa hai gia đình

Qua lấy lời khai nhân chứng, cơ quan điều còn nắm được thông tin, trước đó vợ chồng Trung – Thu có cho Lực mượn một số tiền lớn. Do nhiều lần đòi tiền Lực không được nên vợ chồng Trung – Thu đã thuê một nhóm côn đồ đến tận nhà gây sức ép vào sáng 20/6.

Hiện trường vụ án

Sau khu vụ án mạng xảy ra, các đối tượng đòi nợ do cặp vợ chồng này thuê đến đã bỏ chạy trên 2 chiếc ô tô. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ được 4 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, hiện Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Yên Bái để tiếp tục truy tìm, bắt giữ các đối tượng liên quan khác.

Liên quan đến việc nghi phạm đã tử vong thì vụ án sẽ đi đâu về đâu, thì các đây ít giờ, luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sự Chính Pháp (Đoàn Luật sư Hà Nội) đã có giải đáp chi tiết.

Theo luật sư Cường nhận định, với vụ việc ở Điện Biên, cơ quan điều tra sẽ sớm khởi tố vụ án giết người để tiến hành hoạt động điều tra theo đúng quy định của Pháp luật . Đồng thời sẽ thu giữ các dấu vết ở hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm tử thi, thu giữ hung khí để xác định nguyên nhân, động cơ, hiện biến hành vi của đối tượng và hậu quả.

Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ nợ nần giữa hai bên, Đàm Văn Lực đã điên cuồng sát hại vợ chồng nạn nhân Nguyễn Khánh Chung rồi tự sát, ngoài ra không có đồng phạm khác, không có người khác thực hiện hành vi phạm tội thì cơ quan điều tra sẽ đình chỉ vụ án với lý do người phạm tội duy nhất đã chết.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ