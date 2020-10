Vụ thiêu sống cụ bà 90 tuổi ở Thái Nguyên để cướp 21,5 triệu đồng: Bị can chính thức bị khởi tố

Tin tức mới nhất ngày 22/10, Vietnamnet dẫn lại thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên sáng cùng ngày cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thanh Hoàng (SN 1993) để điều tra về tội Giết người, cướp tài sản.

Ngô Thanh Hoàng



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19/10 tại nhà bà Chu Thị Mạo (90 tuổi, trú tại xóm Thống Nhất, xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa). Thời điểm trên, đối tượng Ngô Thanh Hoàng (27 tuổi, trú cùng xóm) đã đột nhập vào nhà bà Mạo, dùng ghế gỗ đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh.



Sau đó, Hoàng lục soát và lấy đi 21,5 triệu đồng của bà Mạo rồi định rời đi. Tuy nhiên, thấy nạn nhân vẫn còn cử động, thanh niên 27 tuổi đã lấy rơm trong bếp chất lên người nạn nhân, châm lửa đốt nhằm thiêu sống.



Khi đi ra khỏi bếp, Hoàng bị người dân phát hiện và hô hoán, truy đuổi. Riêng bà Mạo được con trai đi làm về phát hiện kịp thời nên đưa đi cấp cứu. Nạn nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa trong tình trạng bỏng nửa người, đa chấn thương. Hiện, Sức Khỏe nạn nhân đã dần cải thiện.





Hiện trường vụ việc



Lúc bắt taxi đến khu vực tổ dân phố Phúc Xuân, thị trấn Chợ Chu, Hoàng bị Công an huyện Định Hóa bắt giữ và đưa về trụ trở để phục vụ cho việc điều tra.



Qua tìm hiểu được biết, Hoàng vốn là đối tượng không nghề nghiệp, là kẻ nghiện lâu năm ở địa phương. Do không có tiền mua ma túy, Hoàng đã nhắm đến bà Mạo vì biết nạn nhân sống một mình và thường xuyên để tiền trên người. Sau đó, đối tượng đã tranh thủ khi vắng người, tiếp cận nạn nhân để thực hiện hành vi Giết người , cướp tài sản.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ