Kẻ giết bạn cùng phòng người Việt rồi vứt xuống cống ở Nhật phủ nhận tội có định giết người từ trước

Minh bị cáo buộc là là hung thủ giết người và giấu xác anh Nguyễn Văn Đức (21 tuổi, bạn cùng phòng của Minh). Sự việc xảy ra vào hồi tháng 4 tại khu Akada, Toyama, Nhật Bản.

Cũng theo cảnh sát địa phương, Minh và nạn nhân Đức là đồng nghiệp cùng công ty. Cả hai đến Nhật Bản vào tháng 7/2019 và sống cùng nhau kể từ tháng 11/2019. Trong thời gian sống chung, mối quan hệ giữ Minh và Đức không tốt, hai bên thường xuyên tranh cãi về lối sống, chế độ ăn uống. Thậm chí, họ còn đánh nhau mỗi tuần.

Nạn nhân Đức (bên trái) và hung thủ Minh (bên phải)

Những người làm cùng Đức cho biết, ngày 2/4 là thời gian cuối cùng họ nhìn thấy nạn nhân ở nơi làm việc. Còn bạn bè của Đức cho biết, sau khi anh mất tích họ đã đến căn hộ nơi anh sinh sống và phát hiện vết máu trong phòng. Nhưng lúc này Minh nói: “Tôi không biết, tôi không quan tâm vết máu đó từ đâu ra”.

Đến ngày 5/5 thì thi thể anh được phát hiện trong cống thoát nước ở gần nhà. Trên cơ thể phát hiện có vết thương ở bụng, cổ do vật sắc nhọn gây ra. Cảnh sát địa phương thời điểm đó nghi ngờ, Minh có liên quan trực tiếp đến vụ án mạng này.

Căn phòng nơi Đức và Minh sinh sống

Họ đã tiến hành khám căn phòng nơi Minh và Đức sinh sống thì phát hiện nhiều dấu máu trong phòng, nghi ngờ đó là máu của Đức. Nhiều vết máu khác đã bị xóa sạch. Do đó, cảnh sát càng củ cố thêm lập luận Minh giết bạn.

Tuy nhiên, khi được đưa về đồn cảnh sát, Minh khăng khăng không nhận tội. Anh ta cho rằng không biết những dấu máu trên tường từ đâu mà ra. Nhưng với những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng Minh đã phải phải cúi đầu nhận tội.

