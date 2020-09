Thêm 1 nạn nhân trong vụ truy sát cả nhà bố mẹ vợ cũ ở Hà Tĩnh tử vong

Sáng 29/9, ông Phạm Mạnh Hiền - Chủ tịch UBND phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh ) cho biết, đã có thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ truy sát cả nhà bố mẹ vợ cũ. Nạn nhân tử vong được xác định là chị Bùi Thị Huỳnh ( 40 tuổi). Hiện gia đình và chính quyền địa phương đang phối hợp tổ chức tang lễ cho nạn nhân.





Theo nguồn tin từ Vietnamnet , trước đó, tối 28/9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn tất thủ tục để đưa bệnh nhân Huỳnh về nhà theo nguyện vọng của gia đình vì bệnh nhân tiên lượng tử vong.

Chị Huỳnh tử vong sau nhiều giờ cứu chữa





Nạn nhân Huỳnh bị đối tượng lê Minh Hải (37 tuổi, ngụ tại phường Hà Huy Tập) dùng dao đâm trúng ngực và được người dân cùng cơ quan chức năng đưa vào nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đã làm việc suốt nhiều giờ để cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên tình trạng bệnh nhân dần xấu đi.





Trong thời gian được điều trị tại bệnh viện , chị Huỳnh rơi vào tình trạng hôn mê sâu, giãn đồng tử hai bên, huyết áp không đo được, mạch ngoại biên không bắt được, nhịp tim khoảng 70ck/phút, không tự thở được, tiên lượng tử vong nên gia đình có nguyện vọng xin đưa về nhà chăm sóc. Đến khoảng 20h30 tối qua, chị Huỳnh qua đời.





Một nạn nhân khác trong vụ việc này đã tử vong trong khi được đưa đi cấp cứu là chị Bùi Thị Nhung (47 tuổi). Hiện chỉ có duy nhất 1 nạn nhân sống sót và đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh là bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) - mẹ vợ cũ của đối tượng Hải.





Về vụ án, như đã đưa tin, khoảng 13h ngày 28/9, bà Nguyễn Thị Vân đang ở trong nhà cùng 2 người con gái là chị Bùi Thị Huỳnh (40 tuổi) và chị Bùi Thị Nhung (47 tuổi) thì đối tượng đến nhà. Hải và bà Vân xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong lúc tức giận, Hải vung dao truy sát cả nhà.

Ngôi nhà xảy ra vụ truy sát





Sau khi gây án xong, Hải rời khỏi hiện trường. Ít phút sau, Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan vào cuộc khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để xác định hướng bỏ trốn của hung thủ.





Đến khoảng 18h ngày 28/9/2020, cơ quan chức năng bắt giữ được nghi phạm khi đang lẩn trốn tại Nghệ An.





Theo nguồn tin từ Báo Giao thông, sau khi gây án, Hải bắt xe khách xuống địa phận thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Tại địa điểm này, Hải bị lực lượng chức năng bắt giữ. Nơi Hải bị bắt cách hiện trường gây án khoảng 70km về phía Bắc. Ngay sau khi bị bắt, đối tượng này được di lý về Hà Tĩnh để phục vụ công tác điều tra.

