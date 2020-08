Vợ chồng Phú Lê khai gì về vụ hành hung 2 người phụ ở Hà Nội?

Liên quan đến vụ vợ chồng Phú Lê (Lê Văn Phú, SN 1980, quê Yên Bái và Lã Thúy Kiều, quê Hà Nam), Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết: Đơn vị vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án. Đồng thời tiến hành điều tra thêm về hành vi Gây rối trật tự công cộng của Phú Lê.

Đại diện CO2 cho biết: "Cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành điều tra, truy bắt những người liên quan đến hành vi của vợ chồng Phú Lê".

Về việc lấy lời hai vợ chồng Phú Lê, vị cán bộ C)2 cho biết, bước đầu, cặp đôi này đã thừa nhận hành vi liên quan đến vụ hành hung 2 phụ nữ ở huyện Đan Phượng (Hà Nội). C02 sẽ thông tin về vụ án đến cơ quan báo chí đại chúng khi nào có kết quả.

Trước đó, Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ vợ chồng Phú Lê để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích. Khi đó, vợ chồng Phú Lê bị cáo buộc về hành vi đánh người phụ nữ lớn tuổi.

Cũng trong ngày 6/8, "hotgirl xăm trổ" Đào Chile đã lên tiếng các thông tin liên quan đến vụ việc này. Theo đó, Đào Chile (Trần Thị Đào, SN 1990, quê xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) nghi ngờ "đàn em" của vợ chồng Phú Lê đã đến nhà hành hung mẹ và dì của mình.

Vợ chồng Phú Lê đã thừa nhận hành vi Cố ý gây thương tích

Đào cho biết, chị và vợ chồng Phú Lê quen biết nhau kể từ khi tham gia đóng chung phim hài tết năm 2017. Sau đó, Thúy Kiều nhờ Đào đến nhà quảng cáo sản phẩm. Một thời gian sau, Đào tách ra làm riêng thì bị vợ chồng Phú Lê nói xấu. Từ sự việc này dẫn đến mâu thuẫn giữa Đào và vợ Phú Lê.

Cũng theo Đào Chile, trưa ngày 2/8, có một nhóm người đi 1 xe ô tô và 2 xe máy đến cụm 9 (xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) tìm, đánh mẹ đẻ và dì của Đào khiến cả 2 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Với những đối tượng thuộc diện quản lý, những đối tượng trong "tầm ngắm" của cơ quan chức năng do thường xuyên có hành vi sai trái thì cơ quan chức năng sẽ xử lý nhanh chóng, nghiêm minh là điều dễ hiểu.

Mặt khác, cơ quan chức năng sẽ đợi giám định thương tật của nạn nhân để có căn cứ xử lý. Mức độ hình phạt cụ thể phụ thuộc vào tính chất, mức độ thương tích cho nạn nhân.

Về khung hình phạt cho tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ Luật hình sự năm 2015, mức phạt thấp nhất cho tội danh này là 6 tháng, cao nhất là tù chung thân.

"Nếu thương tích của nạn nhân từ 11% đến dưới 30% nhưng hành vi được xác định là có tính chất côn đồ hoặc có sử dụng hung khí nguy hiểm thì các đối tượng gây án sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ 2 năm đến 6 năm tù theo quy định tại khoản 2, điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015", luật sư Cường nói.

