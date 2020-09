Xả hơn chục bao rác xuống biển Vũng tàu, nhân viên và chủ quán Heaven bị phạt... 35 triệu

Theo thông tin mới nhất, ngày 17/9/2020, UBND TP Vũng Tàu đã ra các quyết định số 4673/ QĐ XPVPHC; 4674/ QĐ XPVPHC; 4675/ QĐ XPVPHC và 4676/ QĐ XPVPHC do Phó Chủ tịch Vũ Hồng Thuấn ký để xử phạt các cá nhân tại quán cà phê Heaven, số 1Bis Trần Phú, TP Vũng Tàu.





Theo đó, 3 nhân viên và chủ quán cà phê Heaven đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Hành vi vi phạm trong hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với hành vi không lập báo cáo, hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.





Your browser does not support HTML5 video.

Clip ghi cảnh nhân viên quán Heaven "vô ơn" với môi trường

3 nhân viên bị phạt hành chính mỗi người 5 triệu đồng. Riêng chủ quán cà phê N.N.H. bị phạt 20 triệu đồng và buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm. Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục là 5 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.





Như đã đưa tin, chiều 16/9, bạn đọc L.H. đã gọi điện đến báo Phụ nữ Việt Nam nói về hành vi vứt nhiều bao tải rác màu đen của nhân viên quán cà phê Heaven. Theo chị H., sự việc diễn ra vào lúc 12h10 trưa ngày 16/9.





Thời điểm đó, chị H. cùng một nhóm bạn đang ngồi cà phê tại một quán ở gần đó nên chứng kiến toàn bộ sự việc. Đây là hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường





Sau đó sự việc được thông báo đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Nhận được thông báo, Sở đã có văn bản số 5978/STNMT-VPđề nghị Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu khẩn trương xử lý theo các thông tin báo chí đăng tải.

Nhân viên quán cà phê Heaven xả rác ra biển





Ngay sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an phường 1, TP Vũng Tàu, các cơ quan liên ngành tại địa phương đã lập tức có mặt tại hiện trường, lập biên bản xử lý.





Trong buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu , chủ quán Heaven và các nhân viên đã thừa nhận hành vi của mình.





Cơ quan chức năng cũng đã thống nhất đề nghị rút giấy phép kinh doanh của quán cà phê Heaven, đồng thời UBND TP Vũng Tàu cũng ra quyết định xử phạt các cá nhân vi phạm đã nêu trên.





Theo Thanh Mai/SKCĐ