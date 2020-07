Vụ xác chết 3 mẹ con buộc vào nhau trên sông: Tin nhắn trăn trối cuối cùng của người mẹ

Sáng 6/7, Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang ) cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra nguyên nhân việc 3 mẹ con nổi trên sông trong tư thế buộc chặt vào nhau.

Theo Công an TP Bắc Giang, ngày 5/7, một người dân ở xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang) phát hiện thi thể 3 người nổi trên sông Thương đoạn qua địa bàn xã Đồng Sơn nên đã trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa thi thể lên bờ. Đồng thời tổ chức khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Bước đầu xác định, đây là 3 mẹ con, người mẹ mặc áo đỏ, trên người buộc chặt vào thi thể bé gái 1 tuổi, cạnh đó là thi thể bé trai 4 tuổi.

Sau khi khám nghiệm tử thi, Công an xác định, các nạn nhân đã tử vong trước đó chưa đầy 24h. 3 thi thể sau đó được đưa về bênh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang phục vụ công tác khám nghiệm tiếp đó.

Nơi phát hiện thi thể các nạn nhân

Qua xác minh được biết danh tính các nạn nhân là Hà Thị N. (SN 1984, trú tại thôn Phi Mô, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang); Cháu Trần Đại Q. (SN 2016) và Trần Thị Kim N. (SN 2019) đều là con của chị N.

Ngay sau khi xác định được danh tính, Công an đã báo tin cho gia đình nạn nhân. gia đình đã đến hiện trường xác định đó là người thân và đợi khám nghiệm tử thi xong để đưa về lo hậu sự.

Gia đình cũng cho biết đã nhận được tin nhắn xin lỗi từ người phụ nữ vào ngày hôm trước và đi tìm nhưng không thấy đâu cả. Cho đến khi cơ quan điều thông báo việc phát hiện thi thể 3 mẹ con thì gia đình vô cùng sốc và đau đớn.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

