Vợ tài xế xe cứu trợ miền Trung bị tai nạn lên tiếng vụ kẻ gian đăng đàn lừa tiền các nhà hảo tâm

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Cô gái thản nhiên bước đi chậm dãi trước đầu xe container bất chấp tài xế bấm còi ầm ĩ

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h53 ngày 21/10 tại ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch, Hà Nội. Bất chấp tài xế xe container bấm còi ầm ĩ cô gái che ô vẫn đi lại khá chậm dãi trước đầu xe như không có chuyện gì xảy ra.