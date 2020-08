Phẫn nộ lời khai của kẻ giết vợ, phân xác tại tòa: `Bị cáo không có tội gì mà phải ăn năn hối cải`

Vụ án này xảy ra cách đây hơn 1 năm gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, cho đến khi bị cáo bị đưa ra xét xử thì thi thể của bà Đặng Thị Hải vẫn chưa được tìm thấy.

14h bị cáo Ngọc Anh được áp giải đến toàn, phía bên dưới người thân bà Hải đã ngồi kín chỗ và vô cùng đau buồn. Trong khi đó vào phiên xử buổi sáng, bị cáo Ngọc Anh phủ nhận toàn bộ cáo trạng truy tố, quy kết tội danh Giết người. Đồng thời cho rằng, bản thân bị đánh đập, ép cung.

HĐXX tiếp tục hỏi Ngọc Anh về các dấu vết khác như vết máu trên ô tô và đề nghị bị cáo thành khẩn khai báo để được hưởng khoan hồng. Tuy nhiên, Ngọc Anh vẫn ngoan cố nói: "Tất cả mẫu vật trên xe từ hôm xảy ra vụ việc đến ngày bị bắt trên xe không có thứ gì. Từ hôm bị bắt và xe đó bị tạm giữ bị cáo không quản lý nên không biết mẫu vật đó từ đâu. Bị cáo không có tội gì mà phải ăn năn hối cải”.

Đến 15h, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại đứng lên làm việc. Luật sư cho rằng, cáo trạng đã nêu rõ hành vi phạm tội của bị cáo nhưng sao bị cáo vẫn không thành khẩn khai báo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng đề nghị Ngọc Anh thành khẩn khai báo để nhận được sự khoan hồng. Nhưng bị cáo vẫn giữ nguyên quan điểm bị ép cung nên khai sai sự thật.

Ngay cả khi HĐXX hỏi về con dao dùng để phân xác, Ngọc Anh vẫn cho rằng, đó là lời khai không chính xác, bị cáo bị ép cung...

Hiện HĐXX, VKSND, luật sư và những người liên quan vẫn đang làm việc.





