Chủ tịch TP Đông Hà nói gì về vụ PCT phường rủ vợ là BN 904 sang dự sinh nhật trong khu cách ly?

Theo nguồn tin từ Báo Người lao động, ông Nguyễn Tăng - Chủ tịch UBND TP Đông Hà cho biết, vụ việc của Phó Chủ tịch phường 5 Hoàng Viết Cương đang khiến dư luận rất bức xúc. UBND TP sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý nghiêm theo quy định sau khi ông Cương hoàn thành thời gian cách ly. Hiện ông C đã được yêu cầu phải cách ly lại 14 ngày tính từ thời điểm tiếp xúc với bệnh nhân 904 (vợ ông Cương) vào tối ngày 16/8.

Liên quan đến sự việc này, sáng 20/9, lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Đông Hà (Quảng Trị) đã lên tiếng cho biết: Sáng nay sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với ông Hoàng Viết Cương (Phó Chủ tịch UBND phường 5, TP Đông Hà) cùng 3 người con và người cháu sau khi ông này tổ chức sinh nhật trong khu cách ly rồi gọi vợ là bệnh nhân 904 sang dự tiệc, chụp ảnh kỷ niệm.

Cũng theo lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Đông Hà, phòng của BN 904 nằm ở cuối hướng gió, cùng một tầng với phòng của ông Cương (ông Cương được cách ly cùng 2 người con và 1 người cháu). Hai phòng cách nhau khoảng 6 mét.

"Thông thường họ nghe trường hợp dương tính là sợ lắm, người cách ly không dám ra khỏi phòng đâu. Nhưng trường hợp này họ cứ nhất quyết là nghĩ họ không bị nhiễm. Họ bảo vô lý, làm sao họ nhiễm được. Chúng tôi đã giải thích đi, giải thích lại với bệnh nhân nhưng có vẻ họ không chịu hiểu hay sao ấy. Tôi sẽ yêu cầu nhân viên y tế giám sát chặt chẽ hơn", lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Đông Hà.

Đường dẫn vào Trung tâm Y tế TP Đông Hà - nơi PCT phường tổ chức sinh nhật, rủ vợ là BN 904 sang dự sinh nhật, chụp ảnh kỷ niệm

Trước đó vào ngày 19/8, lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Đông Hà đã gửi báo cáo chấp hành quy định về giãn cách khu cách ly y tế cho UBND TP Đông Hà và Sở Y tế tỉnh Quảng Trị xem xét, có hướng xử lý đối với sự việc của Phó Chủ tịch phường Hoàng Viết Cương.

Theo báo cáo, ông Cương vào khu cách ly của Trung tâm Y tế TP Đông Hà từ ngày 6/8. Đến khoảng 19h30 ngày 15/8, có người quen biết sinh nhật ông Cương nên đã mua bánh kem gửi vào khu cách ly. Ông Cương đã tổ chức sinh nhật, gọi vợ sang chụp ảnh kỷ niệm. Sau đó, bệnh nhân 904 có lấy một ít trái cây về phòng ăn.

Sau khi biết sự việc, bác sĩ phụ trách khu cách ly đã trực tiếp gặp ông Cương, yêu cầu thực hiện các biện pháp giãn cách đúng quy định, gỡ bài viết trên mạng xã hội.

Đoạn clip chia sẻ cách "né" cách ly của cô gái này gặp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng