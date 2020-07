Vụ clip người phụ nữ bán khỏa thân để trẻ em đụng chạm chỗ kín: Luật sư nói gì?

Kể từ khi những hình ảnh “nóng mắt” này được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về hàng nghìn lượt bình luận, cảm xúc thể hiện sự phẫn nộ. Nhiều cư dân mạng cho rằng, hành vi của người phụ nữ này đã xâm hại đến trẻ nhỏ. Và người lấy những đoạn video này đăng lên mạng xã hội cũng phải chịu trách nhiệm.

Theo luật sư Lê Minh, hành vi của người phụ nữ trong hoàn cảnh có nhiều trẻ em đang ngồi đó là không thể chấp nhận được. Bởi trẻ em là đối tượng chưa đủ nhận thức, chưa hiểu biết về tình dục. Trẻ em cũng là đối tượng được pháp luật và xã hội bảo vệ trước những hành vi có thể tác động đến thể chất và tinh thần.

Theo luật sư Lê Minh, đây là hành vi không thể chấp nhận được

Từ những hình ảnh được cắt ra từ clip, luật sư Lê Minh cho rằng, có dấu hiệu của việc phạm tội Dâm ô người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự.

Ngay sau khi hình ảnh và clip nhạy cảm được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người cho rằng, đoạn clip này được lấy ra từ camera an ninh của gia đình . Đoạn clip này có thể do một hacker lấy được và tung lên mạng xã hội. Dư luận cho rằng, đây là hành động xâm phạm quyền riêng tư, đáng lên án.

Nói về vấn đề này, luật sư Trần Xuân Tiền cho biết, việc phát tán clip là hành vi trái pháp luật. Tùy mức độ có thể xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như đã đưa tin, trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ nằm trên giường và hở phần da thịt bên dưới. Ở đó còn có hai 2 bé trai.



Đặc biệt, trong một đoạn clip khác, còn thấy có sự xuất hiện của bé gái cùng những hành động tương tự như mô tả bên trên.

