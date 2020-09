Người phụ nữ bán cà phê vỉa hè bị 2 mẹ con đi xe ga trộm túi tiền lần đầu lên tiếng

Sáng 28/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 48 giây ghi cảnh một đứa trẻ trộm túi xách chứa tiền của người phụ nữ bán cà phê vỉa hè gây bức xúc.





Trong đoạn clip, một người phụ nữ đi xe tay ga chở đứa con trai đến mua nước của người phụ nữ bán cà phê vỉa hè. Lúc này, người mẹ ngồi trên xe và xúi con trai xuống lấy trộm túi xách. Trong khi đó người phụ nữ lớn tuổi đang khom lưng lấy pha chế đồ uống.





Khi hành động trót lọt, người mẹ còn dặn người phụ nữ bán cà phê vỉa hè sẽ quay lại lấy cà phê rồi phóng thẳng xe đi. Người phụ nữ mất tiền nhưng không hay biết gì.

Clip ghi cảnh mẹ xúi con trộm túi tiền của người phụ nữ bán cà phê vỉa hè





Theo một nguồn tin trên mạng xã hội , vụ việc này xảy ra vào tối ngày 23/9 trên đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh.





Hành động xấu xa của người mẹ này đang bị cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Một số cư dân mạng phẫn nộ nói: "Hai mẹ con đi xe tay ga, nhìn như có điều kiện mà lại trộm cắp tiền mồ hôi nước mắt của người bán hàng ở vỉa hè". "Ôi tức quá, thằng bé nhỏ xíu mà bị mẹ dạy xấu thế này, rồi tương cũng sẽ đi ăn cắp thôi".





Liên quan đến sự việc này, đại diện Công an phường 14, quận 3 xác nhận, có sự việc trên. Sau khi có thông tin, đơn vị đã xuống hiện trường, trích xuất camera an ninh truy tìm người phụ nữ trên.





Bà Mai thất thần kể lại sự việc

Theo nguồn tin của Báo Giao thông, người phụ nữ bán cà phê vỉa hè bị trộm túi tiền là bà Trần Thị Tuyết Mai (58 tuổi, ngụ TP.HCM).





Ngồi thất thần ở quán cà phê vỉa hè của mình, bà Mai kể, số tiền trong túi bị trộm khoảng 700.000 đồng. Ngoài ra trong túi còn một số thẻ cào điện thoại giá trị khoảng 1,6 triệu đồng.





Theo Thanh Mai/SKCĐ