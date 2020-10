Tổng thống Donald Trump lên tiếng trước tin đồn sức khỏe 'rất đáng quan ngại' sau khi nhiễm COVID-19

Ông viết: "Các bác sĩ, y tá và tất cả mọi người tại Trung tâm Y tế Walter Reed vĩ đại, cũng như những người từ các trung tâm phi thường khác đã tham gia giúp đỡ họ, tất cả đều thật tuyệt vời. Đây là bước tiến to lớn đã đạt được trong vòng 6 tháng qua trong công cuộc chống dịch bệnh này. Với sự giúp đỡ của họ, tôi đang cảm thấy khỏe mạnh".

Theo TTXVN, một loạt hãng truyền thông Mỹ như CNN, CBS, Bloomberg dẫn nguồn thạo tin về sức khỏe Tổng thống Trump cho hay: "Các cơ quan của Tổng thống trong vòng 24 giờ qua cho thấy tình trạng rất đáng quan ngại và 48 giờ sắp tới sẽ mang tính quyết định với sức khỏe của tổng thống. Chúng tôi vẫn chưa ở trên con đường rõ ràng hướng tới bình phục hoàn toàn".



Trong một diễn biến khác ngày 3/10, đội ngũ y tế của Tổng thống Trump cho biết, quá trình điều trị COVID-19 của ông chủ Nhà Trắng đang tiến triển rất tốt. Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley tuyên bố, sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump "ổn định" và ông không bị sốt trong vòng 24 giờ sau khi được thông báo dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm 2/10.



Bác sĩ Conley nêu rõ: "Chúng tôi đã theo dõi chức năng các bộ phận tim, thận, gan của ông. Tất cả đều bình thường. Sáng nay, Tổng thống không phải thở oxy, không có triệu chứng khó thở và vẫn đi lại quanh khu vực y tế ở Nhà Trắng". Đội ngũ y tế vô cùng hài lòng với sự tiến triển sức khỏe của Tổng thống.