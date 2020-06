Mẹ nạn nhân bị giết, đổ bê tông giấu xác tiết lộ sốc: “Tôi thấy họ không giết con tôi”?

Hai nạn nhân trong vụ án này là Trần Đức Linh (51 tuổi, quê Nghệ An, thi thể bị phủ keo trong thùng nhựa) và Trần Trí Thành (28 tuổi, ngụ TP HCM, thi thể bị đổ bê-tông trong thùng nhựa).

Trong phiên xử sáng nay, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Huyên cho rằng, nhóm giết Thành là để tự vệ. Còn bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ chủ mưu Hà) khẳng định, không liên quan đến việc giết người. Đồng thời xin giảm án cho con gái và cho rằng “Hà không giết người mà đang giết quỷ dữ”.

Gia đình bị hại

Sau khi kết thúc phần xét hỏi 4 bị cáo, HĐXX cho phép đại diện hợp pháp của các bị hại lên tiếng. Con gái nạn nhân Linh đã nêu ra các tình tiết tăng nặng đối với bên bị cáo cũng như không đồng tình với đề nghị bồi thường.

Tuy nhiên, cả HĐXX và những người tham gia phiên tòa đều ngỡ ngàng khi nghe mẹ của nạn nhân Thành lên tiếng. Mẹ nạn nhân Thành không yêu cầu truy tố hình sự hay đòi bất kỳ khoản bồi thường nào từ phía 4 bị cáo.

Người phụ nữ này cho rằng, các bị cáo khai man, không đúng sự thật. Bởi, họ nói tịnh cốc ở Vũng Tàu trong 1 tháng, mỗi người tịnh cốc 10 ngày nhưng trong danh sách ghi lại của chủ resort thì đến đây 3 lần và không lần nào đủ 10 ngày.

Bố chủ mưu Hà cho rằng, bản thân có một phần lỗi trong vụ án này

Đáng chú ý, mẹ nạn nhân Thành cho rằng con trai mình chưa chết. “Tôi nghĩ con chưa chết. Đến ngày chôn, tôi còn không được cho xem xác con. Tôi chỉ được cho 3 tấm hình chụp sọ nhưng rất bất thường. Kích thước sọ không phải là của con tôi, nhìn sọ vuông vức chứ không phải tròn”.

“Kể cả với người nhà của nạn nhân Linh, công an cũng chỉ giao hủ cốt chứ không có xác. Tôi cũng chưa nhận được bản khám nghiệm ADN của con tôi. Tôi không yêu cầu truy tố hình sự hay bồi thường với các bị cáo. Tôi thấy họ không giết con tôi”, mẹ nạn nhân Thành nói thêm.

Chiều nay (26/6), HĐXX sẽ tiếp tục làm việc...

Your browser does not support HTML5 video.

Tình tiết vụ giết người, đổ bê tông giấu xác