Diễn biết mới nhất vụ truy bắt Triệu Quân Sự

Cũng theo nguồn tin từ Tiền phong, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường nơi có chiếc xe máy mà Triệu Quân Sự bỏ lại. Theo đó, chiếc xe này mang hiệu Sirius màu xám, mang biển số đăng ký tỉnh Quảng Ngãi mang biển kiểm soát 76X6 – 2978.

Chiếc xe Triệu Quân Sự bỏ lại hiện trường

Chiếc xe này bị Triệu Quân Sự vứt bỏ lại ở khu vực phía taly dương tại Km 912+200 trên QL1 đoạn Nam đèo Hải Vân, hướng xe ngược lên đỉnh đèo. Trên thân xe, phía bên trái xe ghi nhận một số vết trầy xước mới do đối tượng thả xe bỏ trốn... Các tình tiết liên quan đến chiếc xe này cũng đã được cơ quan chức năng TP Đà Nẵng chuyển lại cho cơ quan điều tra Quân khu V, Bộ Quốc phòng để tiếp tục thụ lý.

Liên quan đến việc truy bắt Triệu Quân Sự, sáng 8/6 các lực lượng chức năng như Quân đội, Công an TP Đã Nẵng đã rút quân khỏi các vị trí chốt chặn trên đèo Hải Vân.

Lãnh đạo Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cho biết, hơn 4 ngày truy bắt Sự không có kết quả, đơn vị nhận định Sự không còn ở địa bàn Hải Vân. Lực lượng biên phòng kết thúc chiến dịch truy bắt tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, Hải Vân là khu vực có địa hình hiểm trở, giáp với Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế và một phần giáp biển. Do đó, khả năng cao Sự đã nhảy tàu ra phía bắc.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cũng cho biết, Sự là đối tượng có kinh nghiệm trong việc đào tẩu, trốn thoát, thậm chí từng là dặc công nên có những kỹ năng nhất định để có thể sống ở môi trường khó khăn. Do đó, sẽ có những cách trốn thoát rất khó lường. Khi đụng độ với lực lượng chức năng hoặc bị vây ráp đến đường cùng chắc chắn sẽ chống trả quyết liệt và dùng mọi thủ đoạn để thoát thân.

Chính vì thế, các lực lượng làm nhiệm vụ truy lùng gắt gao nhưng cũng phải hết sức cảnh giác, đề phòng mọi tình huống. Cơ quan chức năng Đà Nẵng cũng đã cảnh báo và hướng dẫn người dân quanh khu vực đèo Hải Vân nếu phát hiện đối tượng khả nghi thì trình báo đến cơ quan chức năng.

Công an, Quân đội, Biên phòng tổ chức vây ráp, truy bắt phạm nhân