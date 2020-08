Diện bikini "chuẩn chỉnh" như sao Âu Mỹ không khó

Mùa hè tới là lúc các cô gái phải đau đầu chọn lựa một bộ bikini phù hợp để thả dáng trên biển xanh cát trắng. Cùng học lỏm những bí quyết diện đồ từ sao Âu Mỹ để làm phong phú thêm vali đi biển hè này của các nàng nhé!

Không ngại thử sức với họa tiết nổi

Bikini màu trơn luôn là vùng an toàn của các cô nàng ngại mọi sự chú ý đổ dồn vào mình. Nhưng nếu một lần chịu "chơi lớn" thử sức với bikini họa tiết nổi, các nàng sẽ thấy ngay sự khác biệt và có thể còn không muốn quay lại làm bạn với những bộ bikini trơn nhàm chán. 30/7 vừa qua, Ngôi Sao "The Kissing Booth" Joey King thả dáng trên bãi cát với bộ áo tắm màu xanh cô ban họa tiết hoa quả cực vui mắt đáng yêu. Bộ đồ có kiểu dáng retro với áo cúp ngực và quần cạp cao có thắt lưng nhưng nhờ họa tiết nổi bật mà không hề hại chủ nhân già thêm mấy tuổi.

Joey King diện bikini họa tiết cực đáng yêu bên bờ biển.

Ngôi sao Nina Dobrev của loạt phim "The Vampire Diaries" chọn cho mình họa tiết điểm xuyết đen trắng đánh lừa thị giác người xem khiến fan không thể rời mắt.

Họa tiết nổi khiến cô nàng Nina Dobrev nổi bật bên biển xanh cát trắng.

Thêm thắt các chi tiết kim loại tăng phần cá tính

Nếu các nàng vẫn thấy bản thân không hợp với đồ có họa tiết thì hãy thử đổi gió cùng các chi tiết kim loại như Bella Hadid, Halsey và Lily Allen. Phần thêm thắt phổ biến nhất là một vòng tròn nhỏ bằng kim loại nối giữa hai phần của bikini.

Chi tiết vòng kim loại giúp Bella Hadid khoe trọn vòng 1.

Chi tiết này vừa giúp các nàng khéo léo khoe được khe ngực sexy lại thêm phần thu hút khiến người đối diện bớt chú ý vào những khuyết điểm cơ thể khác. Độc đáo hơn như Halsey là một phần quai áo bản to được đục lỗ và lồng móc cài y như một chiếc thắt lưng mini. Chẳng phải bộ Bikini trắng của nữ ca sĩ lúc này trở nên vô cùng ngầu và bớt phần đơn điệu phải không?

Chi tiết quai kim loại khiến bộ bikini của Halsey cá tính hơn hẳn.

Chi tiết bèo nhún không hề sến

Nhiều cô nàng có phần e ngại các chi tiết bèo nhún vì sợ bị sến, bị bánh bèo. Nhưng thật ra bèo nhún lại là bạn thân giúp các nàng che đi được những khuyết điểm vồn "lồ lộ".

January Jones trông rất nữ tính và cổ điển trong bộ bikini bèo nhún.

Đặc biệt là các nàng có vòng 1 khiêm tốn, phần hông và vai hẹp. Nữ diễn viên, người mẫu January Jones, ca sĩ gạo cội Nicole Scher Zing er và người mẫu Instagram Olivia Culpo là những sao lăng xê vô cùng nhiệt tình cho kiểu bikini có bèo nhún.

Giọng ca Nicole Scher Zing er diện bikini bèo nhún vẫn cực sexy.

Diện áo và quần khác màu nhau

Nếu ai nói rằng áo với quần phải trùng màu nhau thì mới đẹp nên nhìn thấy những tấm ảnh của Vanessa Hudgens, người mẫu Emily Ratajkowski và Angela Simmons để có góc nhìn mới. Hai mảnh khác màu sẽ khiến tổng thể bộ bikini trở nên nổi bật và thu hút hơn rất nhiều so với những kiểu dáng, màu sắc quá đơn điệu khác.

Người mẫu Emily Ratajkowski diện set bikini khác màu cực xinh.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Hot girl Thảo Nhi Lê chia sẻ bí kíp chọn bikini vừa hợp dáng vừa hợp mốt

Theo Thanh Thùy/SKCĐ